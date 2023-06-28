法國17歲少年遭警射殺！因開車行經巴黎郊外拒盤查 引發暴亂抗議
巴黎郊區南泰爾（Nanterre），當地時間27日早上8點多，一位17歲的青少年，駕駛黃色轎車在路上被警察盤查時，遭警察當街開槍擊斃，引發當地民眾怒火，許多人走上街頭抗議，示威造成警民衝突，抗議民眾甚至縱火並向警察投擲鞭炮，至少有9人在抗議過程中遭逮捕。開槍的員警因涉嫌過失殺人已被拘留接受調查，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，相關案件讓人震驚，但調查已經展開，呼籲當地民眾冷靜。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這位遭槍殺的少年名叫奈爾（Nael M），據檢察官表示，當時他開車疑似違反交通規則，於是警察將他攔下。從網路上流傳的影片可以看見，奈爾停車後，兩位警察隔著車窗與他交談，警察還在繼續說話，但奈爾已要開車離去，這時一位警察從駕駛座旁的車窗朝車內的奈爾開槍，奈爾中槍後車子又繼續往前滑行了10幾公尺撞到路邊才停下。
當時車上還有另外兩位乘客，其中一人下車逃離現場，另一人則遭到警察逮捕。救護人員趕到後替奈爾實施急救，但是傷勢過重，當場就宣告死亡。
這起槍擊案引發當地民眾憤怒，許多人走上街頭抗議，抗議活動迅速變得激烈與暴力，民眾焚燒汽車、公車站、建築物，投擲煙火與鞭炮，至少9人遭到警方逮捕。
巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，員警開槍的行為受到質疑，但或許當下員警感到遭受人身安全的威脅。而奈爾的律師布茲魯（Yassine Bouzrou）則稱警方的說詞是非法辯護，認為奈爾是遭到「冷血槍殺」，現場根本沒有任何事證，能夠支持警察近距離開槍的決定。
內政部長達馬南表示，開槍的員警已因涉嫌過失殺人遭到拘留調查。法國參議員梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）痛批警察沒有節制的行為傷害了國家的權威，認為警察需要進行徹底改革。
兩週前，也有一位19歲的司機，在接受交通盤查的過程中遭警察開槍擊斃。而在2022年，類似因交通盤查造成的執法員警開槍案件，共造成13人死亡，根據統計，多數死者為非裔或阿拉伯裔。