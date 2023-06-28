蟲蟲危機！「愛情蟲」遍佈首爾　民眾嫌「噁」打爆投訴電話

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首爾市恩平區廳指出，光是本月13至22日就接獲高達近2000通的民眾投訴電話，而麻浦區、東大門區、永登浦區也有民眾投訴發現愛情蟲的蹤跡。由於愛情蟲長相並不討喜，有民眾表示，「看到愛情蟲黏在防蟲網上，嚇到差點斷氣，牠甚至會鑽進防蟲網，停在衣服上」、「坐在咖啡廳享用三明治，結果看到愛情蟲整個貼在窗戶上，頓時失去胃口，一點都不可愛、超級噁心」。
「愛情蟲」的學名為「Plecia longiforceps」，為「毛蚋科／浮蕩毛蚋屬」，由於被雄蟲、雌蟲時常一起飛翔、進食，因此又被稱作「愛情蟲」（LoveBug）。愛情蟲成年蟲體數量龐大，常能看見成群結隊飛行，大量聚集在建築物的窗縫或其他溝縫中，且喜愛悶熱的環境，成蟲壽命約3至7天，但期間多次交配，一隻雌蟲可以產下300至500多顆的卵，因此在夏天常常會出現「蟲蟲危機」。
由於首爾去年是在7月才發現愛情蟲蹤跡，但今年天氣更熱、更潮濕，愛情蟲從6月中旬就開始現蹤，提前了2至3週。韓國國立生物資源館研究員朴善載（박선재，音譯）指出，愛情蟲個體數過於龐大、棲息空間又受限，導致大量的成蟲向周邊環境擴散，由於過去韓國境內未曾發現該種昆蟲，因此研判很可能是從仁川港流入南韓境內。另外，也有學者認為此昆蟲的擴散和氣候暖化有關。目前出現的確切原因仍在研究中。
其實愛情蟲並非傳播疾病的害蟲，愛情蟲幼蟲以落葉或有機物為食，像蚯蚓一樣能讓土壤更加肥沃，成蟲則能幫助花朵授粉，可說是對環境有益的益蟲。專家呼籲民眾，千萬別使用化學藥劑撲殺愛情蟲，應改以在窗縫、門縫邊潑水，阻止愛情蟲進入。另外使用化學藥劑撲殺愛情蟲，還可能會波及獵食愛情蟲的蜘蛛，導致生態食物鏈被破壞，進而引發其他種類的昆蟲大量繁衍。