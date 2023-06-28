7旬婦遇警秒撕提款單 所長急赴老婦家「拜託不要匯款」
高雄市1名70歲的老婦人透過Line軟體認識自稱投資專員，並介紹其投資比特幣，王姓老婦隨即臨櫃提款40萬元存入指定帳戶，行員察覺有異報警阻詐，王婦見警到來竟秒撕提款單，稱「這是秘密」後離去，並冷回「我不領了啦」，轄區鳳山分局忠孝所所長潘福良見狀，追到她家「拜託不要匯款」，王婦才答應不會亂匯款給陌生人，感謝警方「雞婆」。
記者郭凱杰／高雄報導
112年6月26日12時許，鳳山分局忠孝所接獲轄內中山西路銀行來電，行員稱王姓老婦（70歲）透過Line 軟體認識自稱投資專員，介紹購買比特幣投資，故老婦欲臨櫃提款新臺幣40萬元存入指定帳戶。忠孝派出所所長潘福良、巡佐賴錦漢及羅肇平迅速趕到，行員稱王姓婦人透過Line軟體認識假投資專員，對方介紹購買比特幣投資，王婦欲臨櫃提款40萬元，存入對方指定帳戶。
所長潘福良見狀接連詢問王婦欲了解事發經過，並勸導王婦切勿聽信陌生人詐騙話術。沒想到王婦竟冷回「我不領了啦」，「我現在要匯款到我另一個戶頭不行嗎？」王婦作罷閉口不言，未匯款到對方帳戶，對警方關懷抱有戒心，將錢匯款到自己帳戶後離去。
在王姓老婦返家後，警方對其不願告知詳細情形的態度仍相當不放心，便跟隨老婦到其住家，經其同意後進到家中再持續以聊天方式先和老婦拉近距離，再一邊宣導避免聽信陌生人指示匯款，老婦才卸下心防，恢復了笑容，答應警方她不會再想投資虛擬貨幣的事，不會亂匯款給陌生人了，也感謝所長如此「雞婆」。
鳳山分局呼籲，近來投資型詐騙案件層出不窮，尤其歹徒鎖定追求「財富自由」的被害人，得手機率大增，遭詐金額甚有上百萬之譜，民眾不可不慎！投資應選擇正常的金融管道，而非相信網路上交友認識的虛擬人物，貿然匯款，留意自己的財務。若有任何疑義，隨時撥打165或110，請求協助。