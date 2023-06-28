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7旬婦遇警秒撕提款單　所長急赴老婦家「拜託不要匯款」

▲7旬婦遇詐轄區鳳山分局忠孝所員警及所長潘福良急赴老婦家拜託不要匯款。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲7旬婦遇詐轄區鳳山分局忠孝所員警及所長潘福良急赴老婦家拜託不要匯款。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市1名70歲的老婦人透過Line軟體認識自稱投資專員，並介紹其投資比特幣，王姓老婦隨即臨櫃提款40萬元存入指定帳戶，行員察覺有異報警阻詐，王婦見警到來竟秒撕提款單，稱「這是秘密」後離去，並冷回「我不領了啦」，轄區鳳山分局忠孝所所長潘福良見狀，追到她家「拜託不要匯款」，王婦才答應不會亂匯款給陌生人，感謝警方「雞婆」。

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▲王姓老婦臨櫃提款40萬元存入指定帳戶，行員察覺有異報警阻詐，王婦見警到來竟秒撕提款單，，稱「這是秘密」後離去，並冷回「我不領了啦」。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲王姓老婦臨櫃提款40萬元存入指定帳戶，行員察覺有異報警阻詐，王婦見警到來竟秒撕提款單，稱「這是秘密」後離去，並冷回「我不領了啦」。（圖／記者郭凱杰翻攝）
112年6月26日12時許，鳳山分局忠孝所接獲轄內中山西路銀行來電，行員稱王姓老婦（70歲）透過Line 軟體認識自稱投資專員，介紹購買比特幣投資，故老婦欲臨櫃提款新臺幣40萬元存入指定帳戶。忠孝派出所所長潘福良、巡佐賴錦漢及羅肇平迅速趕到，行員稱王姓婦人透過Line軟體認識假投資專員，對方介紹購買比特幣投資，王婦欲臨櫃提款40萬元，存入對方指定帳戶。

所長潘福良見狀接連詢問王婦欲了解事發經過，並勸導王婦切勿聽信陌生人詐騙話術。沒想到王婦竟冷回「我不領了啦」，「我現在要匯款到我另一個戶頭不行嗎？」王婦作罷閉口不言，未匯款到對方帳戶，對警方關懷抱有戒心，將錢匯款到自己帳戶後離去。

在王姓老婦返家後，警方對其不願告知詳細情形的態度仍相當不放心，便跟隨老婦到其住家，經其同意後進到家中再持續以聊天方式先和老婦拉近距離，再一邊宣導避免聽信陌生人指示匯款，老婦才卸下心防，恢復了笑容，答應警方她不會再想投資虛擬貨幣的事，不會亂匯款給陌生人了，也感謝所長如此「雞婆」。   

鳳山分局呼籲，近來投資型詐騙案件層出不窮，尤其歹徒鎖定追求「財富自由」的被害人，得手機率大增，遭詐金額甚有上百萬之譜，民眾不可不慎！投資應選擇正常的金融管道，而非相信網路上交友認識的虛擬人物，貿然匯款，留意自己的財務。若有任何疑義，隨時撥打165或110，請求協助。

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