台柬馬戲團合作！打造亞洲獨特風格 創新移地訓練與商業模式
近日進行的台柬馬戲雙向交流延續亞洲馬戲網絡（Circus Asia Network, CAN）年度會議在台灣辦理之重要年度發展內容，該網絡旨於拉近區域間合作交流，促進知識共享等發展目標，曾於2019年促成台韓亞洲馬戲駐地計畫，在2022年柬埔寨馬戲專業表演者來台移地訓練後，也在今年年中在外交部及長榮航空的支持下，展開台灣馬戲專業管理團隊赴柬進行商業模式暨藝文營運環境發展之交流。
國際中心賴正琳／綜合報導
福爾摩沙馬戲團(以下簡稱 FOCA)與法爾劇團(Phare the Cambodian Circus，以下簡稱法爾)分別為台灣及柬埔寨指標性馬戲團隊。近年亞洲當代馬戲日趨成熟及雙方連同其他國家的馬戲夥伴皆致力於推動亞洲泛太平洋地區亞洲馬戲網絡，推廣當代馬戲並與其他亞洲國家聯手建立當代馬戲創作者永續發展的環境。
本次為期一週的深入交流，更於柬埔寨首都金邊由法爾及藝文倡議組織CICADA共同辦理國際文化論壇，以「台灣文化政策及資源連結—FOCA辦理FOCASA經驗」為題分享，其中更有參與者問及從文建會至文化部轉型之發展對藝文資源挹注的影響等政策面向的探討。透過多方且熱絡的交流也在這次分享中希望給予在地支持，讓參與者理解到產業在每個階段面對種種的挑戰，都會有其需要經歷的過程，不論時間長短，當開始了便跨出重要的第一步！