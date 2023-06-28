陳怡叡應援慘摔「屁股重重撞地」 林襄無情重播：看一次笑一次
「樂天第一美」陳怡叡（Yuri）擁有甜美五官、D罩杯好身材，被譽為顏值最高的啦啦隊女孩，客串過不少電影、電視劇，先前加入運動實境節目《全明星運動會4》紅隊，人氣更上一層樓。日前Yuri在應援時疑似重心不穩，整個人摔到四腳朝天，隊友琳妲調侃：「跳啦啦隊六年來的人生巔峰！」影片吸引近2萬人朝聖。
記者楊穎軒／綜合報導
陳怡叡23日到25日前往日本仙台與樂天金鷲啦啦隊交流，兩隊合體帶來演出，然而，過程中Yuri似乎是跳得太賣力，或是鞋子與草皮磨擦力不足，雙手拿彩球的她，當做到一個抬高大腿的動作時，眾目睽睽下突然向後滑倒，屁股重重跌坐在地上，她當下趕緊起身，彎下腰露出尷尬笑容，一旁隊友十元一開始先是愣住，下一秒立刻爆笑。
琳妲在粉專放上陳怡叡出糗的影片，林襄狂笑「我看一次，笑一次」、「我真的不行了」，連別隊的峮峮也虧「今天再來回味一下」，十元強調「我真的有先問怡叡還好嗎？才開始笑」，網友留言：「這應該會流傳個30年，啦啦隊的經典之最」、「用生命在應援的女孩」，Yuri本人回覆：「我就想問妳到底要重複幾次」、「我人生第一次在球場四腳朝天...」