永豐實通過發放現金股利2.3元 展望今年看大環境仍有挑戰
永豐實今（28）日舉行股東會，2022年永豐實合併營收達101.2億元，稅後淨利6.9億元，合併稅後淨利歸屬於本公司業主6.8億元，每股盈餘2.55元。董事會也決議通過發放每股現金股利2.3元，配發率90%。展望2023年，全球經濟前景面臨諸多下行及不確定風險，恐將抑制消費成長，但經營團隊仍將謹慎與彈性地因應，尋求進一步的突破，持續為股東創造合理的投資價值。
記者許家禎／台北報導
永豐實股東會今日登場，董事長何奕達親自主持，他指出疫情期間，各國政府實行貨幣寬鬆政策，埋下了通膨的種子，到2022年初，烏俄戰爭再度改變了全球局勢，進一步影響原物料及通貨，面對這些挑戰，永豐實展現出韌性和創新，提高產品品質，滿足消費者需求，同時也引導消費者的使用升級，帶動市場的高值化及產品組合的優質化，降低成本上升的影響。
永豐實指出，台灣家用紙品市場年銷售份額達百億元以上，抽取式衛生紙和廚房紙巾占比超過八成。2022年抽取式衛生紙銷額成長10%，高品質產品持續成長，佔比超過五成。另外，高品質廚紙佔比已超越六成，顯示追求質感的消費者日益增加。
經營團隊持續進行產品升級，提升各項投資效益，供應鏈不斷持續精進優化成本，同時洞察消費者需求及未來市場趨勢，發展創新商品。為了推出更優質的產品，投資10.1億興建紙機及加工設備，以滿足消費市場的需求，並持續帶動未來成長動能。
展望2023年，全球在通膨尚未緩解、地緣政治衝突緊繃，歐洲受困於能源危 機，以及中國大陸之防疫政策急轉彎的後續發展，全球經濟前景面臨諸多下行及不確定風險。至於台灣本土疫情已漸淡化，然近期物價上升有感，東亞地緣政治風險升溫，令民眾消費行為更加謹慎，恐將抑制消費成長。
隨全球不均衡的經濟復甦之下，面對原物料及能源供應的不穩定、漿價起伏等諸多發展變數，經營團隊將謹慎與彈性地因應，尋求進一步的突破，持續為股東創造合理的投資價值。