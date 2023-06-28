瘦子說到做到！確定提告葛斯齊、S小姐 「造成重大誹謗」」
葛斯齊於21日晚帶著S小姐爆料與瘦子的往事，在第一時間瘦子所屬的本色音樂就發出聲明駁斥，之後也發表律師聲明喊告，而本色音樂於今（28）日稍早發布了訴狀檔案，並提到：「葛斯齊先生與S小姐針對本色音樂所屬藝人瘦子E.SO，在直播中所提出的不實指控言論，對瘦子造成重大的誹謗與傷害，本色音樂已於昨天6月27日正式提交刑事告訴狀給台北地檢署檢察官並已受理。」
記者吳雨婕/綜合報導
本色音樂表示：「本事件已經進入正式的司法程序，懇請媒體及各界萬勿成為該不實指控之幫兇，勿再擴大誹謗所帶來的傷害。本色音樂感謝所有這段時間追求事實證據不隨之起舞的媒體與網友，但也慎重提醒各界，如有不當之引用與傳播，本色亦將採取法律行動。」
本色音樂強調：「本色並非愛興訟，只是這類抹黑式的爆料，恐口說無憑自身很難辯清，只好借助法律程序來釐清真相。這是給瘦子也是給支持我們的歌迷一個交代！瘦子經過快20年的努力才走到今天，一個莫名的抹黑爆料，就可能將所有的努力化為灰燼，現今網路言論盛行，被貼上標籤，他還要花多少時間來洗清身上不實的指控？如同之前所說，#MeToo 是個好運動，但是不經查證的誹謗文化也應該受到法律的約束與制裁。」
※【NOWnews 今日新聞
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