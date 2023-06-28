高雄市30處危老重建服務站正式啟用　容積獎勵最高1.4倍

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林欽榮副市長表示，台灣位處環太平洋地震帶，考量30年以上老舊房屋耐震性能不足，在今(112)年推動「危老重建精進三式」政策，其中設置30+1處服務站均有建築專業團隊進駐，可讓鄉親就近諮詢，免去舟車勞頓之苦，以公私協力為鄉親居住安全共同努力，是「第三式-擴充量能」政策的執行目標。
工務局楊欽富局長表示， 現在高雄申請危老重建還有各項利多，除了「一條龍簡政便民」外，還有「重建計畫每案最高11.5萬元」及「耐震初評每案最高1.5萬元」2項補助，案件核准後更有「容積獎勵最高1.4倍」、「房屋稅與地價稅減免最長12年」及「貸款金額最高重建後價值70%優惠方案」等3大好處，歡迎鄉親踴躍申請。
上任後一直關心高雄捷運美麗島站周邊發展的市議員湯永瑜除肯定市府採納她的建議，今天成立「美麗島都更危老聯合服務工作站」，接下來可以積極開展美麗島站的再開發與都市更新的各項策略。
湯永瑜也認為，美麗島站周邊過去是高雄消費及商業中心，但在捷運施工期間，商店外移、人潮流失而現況蕭條，且美麗島站周邊含公私有土地且地塊零碎、房屋老舊期待更新，建議高市府針對公有土地可參考台北一○一，主動以促參條例BOT進行開發，短期可參考銀座「步行者天國」規劃活動、行銷。