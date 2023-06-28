拿石頭對抗槍砲　法務部、工研院簽署合作意向書

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台大法律系教授林鈺雄說，德國的刑事訴訟法已將木馬法制化，允許辦案人員將木馬植入要監控的手機內，反觀我國竟還在討論M化車、GPS等技術辦案的法源依據，人家都已經拿槍砲，我們還在拿石頭。
林鈺雄也舉例，有一個18歲少年在德國要開帳戶，德國銀行要求一定要家長簽名，該名少年的家長也因此遠從台灣飛到德國，只為了幫孩子開戶。
因應新時代、新科技犯罪，最高檢察署為適時統一檢察機關適用法律標準並回應基層需求，決定定期出版專業法學期刊，針對當前重要議題向各界徵稿，以提供思辨素材，自2022年10月起經各界協助，終於在6月底發行《最高檢察論壇》期刊創刊號。發表會的座上賓，除法務部長蔡清祥、檢察界高層、高院法官外，還有財團法人工業技術研究院長劉文雄以及學界代表。
檢察總長邢泰釗說，最高檢察署近期將深研法理學、國家安全及網路賭博等重要議題；如何將其中有價值論述彙整保存，成為司法人員將來辦案時論證思辯的依據，是最高檢察署持續努力的目標。
台日刑事法研究學會理事長林裕順教授表示，該刊物有3特色：決心、眼光、及視野，相信這份刊物能達到社會對檢察專業的認同與尊敬。
另外，法務部也與工研院簽署合作意向協議書，雙方成為夥伴關係，有效期限1年。劉文雄說，未來檢調只要有需要，由法務部提出問題，工研院會負責找答案。
目前法務部有意將人工智慧導入司法，法務部檢察司調部辦事檢察官黃惠欣認為，目前警方卷證尚未數位化，未來數位化後，系統自動生成筆錄及書類，書記官可從系統調閱警詢筆錄，建議人工智慧系統處理機械性與重複性工作，案件判斷與衡量仍交由檢察官處理。
最高檢察署表示，該論壇創社宗旨分別是以刑事實務、檢察業務、司法時事議題、服務國民並促進社會各界多元化溝通為核心等4大定位為主，以半年為一期出刊，每期擇定雙主題，創刊號以「新興科技＆國民法官」兩議題為主軸，邀請各界碩彥深入論述，並將最高檢近期舉辦的50場論壇彙整重要資訊，另有他山之石、專文收錄、裁判評釋等內容。