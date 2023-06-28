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「血便」是一個常見的症狀，可從大便「顏色」簡單推估出血位置：
- 血便的顏色偏深像黑色：出血點在「上消化道」
- 血便的顏色偏紅色：出血點在「下消化道」
- 血便的顏色鮮紅色：出血點在「肛門」
肉眼可見的血便原因「憩室出血 」最常見
康本初表示：「大多數的血便是由大腸直腸肛門的疾病所導致的，其中大腸的問題需要完整的大腸鏡檢查才能發現。」若是以肉眼看到的血便，最常見的原因如下：
- 憩室出血
- 發炎潰瘍出血
- 息肉腫瘤出血
- 血管異常增生
血管異常增生是什麼？易好發在腎臟病族群
下消化出血原因發生機率最低的其實是「血管異常增生」，康本初說：「發生率小於 10 %，通常是因為黏膜下小血管可能會擴張扭曲，形成微小的動靜脈吻合，倘有『慢性腎病』會讓血管異常增生提早發生。」
現在糞便出血並非透過肉眼看到，而是利用糞便潛血才發現，康本初提到：「通常糞便潛血的原因則是『息肉腫瘤出血』最常見，主要是息肉流的血較少，未必能從外觀上看到。」上述常見的四種糞便出血原因，除了腫瘤以外其餘都有機會藉由大腸鏡等方式立即治療、減緩出血的問題。
若出血的原因是大腸的血管異常增生，最快的治療方式便是內視鏡止血，內視鏡止血的工具包括氬氣電漿凝固術、止血夾、止血針等等，內視鏡治療不成功可能會需要血管攝影栓塞甚至手術止血。
唯獨要注意的是，高風險族群即使成功治療血管異常增生後，仍有可能再復發，有可能會在大腸其他段出現出血點，同樣需要得再試進行大腸鏡檢查。
康本初近期才收到一起血管異常增生個案，60 多歲許小姐，有高血壓及糖尿病，因為慢性腎病定期洗腎多年，最近一個月有間歇性的血便，大便顏色類似葡萄酒深紅色，透過大腸鏡檢查時發現在下行結腸有一個持續流血的出血點，雖然傷口小，但是時間一長，出血的量也不少，抽血檢驗血紅素剩下 7g/dL。
看不見的血便也要當心！除了明顯可見的血便外，近來民眾對糞便潛血檢查接受度也有提高，國健署也有補助 50-74 歲民眾每2年做一次糞便潛血檢查，確認大便中是否有肉眼看不到的血液，康本初提醒，有血便問題者倘能儘速接受大腸鏡檢查，大腸的問題便能越早發覺，治療成功的機會越大。
參考資料：書田診所肝膽腸胃科醫師康本初
文、王芊淩／圖、楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 糞便出血不一定是大腸癌！常見有四個原因釀禍