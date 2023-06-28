泰國大麻市場預估2025年達377億　購物商場成「植物天堂」

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去在泰國，民眾只要被發現藏有大麻，都可能會被判處5年監禁，生產則會被判處15年有期徒刑；不過當民眾了解大麻比起菸酒的成癮性更低，且成分天然，同時政府合法化後，情況有了一百八十度的大轉變。
如今在泰國曼谷可以看到幾百間藥房和咖啡廳，出售含有大麻的食品或煙，背包客天堂考山路也出現以大麻為主題的購物商場，「泰國大麻」（Weed in Thailand）網站更列出泰國出售大麻及其周邊產品的超過4000家店鋪。
現在餐廳會出現含有大麻的菜餚可以點選，甚至有大麻茶和大麻冰淇淋。大部分的大麻業者都認為這有助於泰國的經濟發展，另外也支持政府進行部分監管和配套措施，因為沒人希望出現少數老鼠屎將大麻污名化。
距離泰國大麻合法化已經一年，泰國尚未有規範使用大麻的保護性法律，另外，也出現利潤下降的情況。根據《路透社》，從國外走私進泰國的大麻也開始打擊本土產業，且由於大麻商家如雨後春筍般出現，市售價格正在下跌。本土大麻商家反對外來大麻的入侵，有趣的是，大部分非法走私的外國大麻來自於美國，而美國的大部分州仍未將大麻合法化，反而不是來自全國大麻都合法化的國家，例如荷蘭或加拿大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995