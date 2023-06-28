鏡電視確定上架86頻道　2年多審查補件、人事變動風波事件簿

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時任董事長裴偉於2019年下半年籌設鏡電視，同年12月送件申請設立鏡電視新聞台。
2020年5月4日：核准設立
鏡電視股份有限公司獲經濟部商業司核准設立，首任董事長為鏡週刊創辦人裴偉。
2021年5月12日：裴偉請辭
鏡電視頻道申設案，頻遭NCC外部委員打回票，歷經多次補件，董事長裴偉請辭，陳建平接任。
2022年1月19日：取得執照
耗時26個月審查、補件，鏡電視正式經NCC委員會議決議許可取得新聞台執照，成為近10年首個新申設新聞台。
2022年3月4日：陳建平卸任
董事會上由紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，原董事長陳建平卸任，仍續任董事。不過網傳陳建平是因「干涉新聞自由」為由遭到解職。
2022年3月15日：李永豐閃辭
上任才11天，NCC甚至還未審查負責人變更，李永豐宣布請辭，董事會改選新任董事長，由導演楊雅喆出任董事長。
2022年3月29日：1月3換董座
時隔半個月，鏡電視再度宣布由前中華電信董事長鄭優擔任新董座，相當於1個月歷經3次人事變動。
2022年3月30日：遭指人員與鏡週刊大幅重疊
民眾黨立委蔡壁如爆料，鏡電視與鏡週刊共用人力，質疑鏡電視的執照是說謊騙來的，同時也揭露董事裴偉月領150萬顧問費。
2022年4月18日：國民黨要求NCC主委陳耀祥下台
NCC主委陳耀祥赴立法院交通委員會專題報告「鏡電視申設及營運管理問題」並備質詢，遭國民黨團舉牌抗議，要求下台。
2022年5月8日：中華電信MOD試播
原訂「鏡電視」在5月8日中華電信MOD正式開播，但5月2日便已在中華電信MOD試播，只不過依據《衛星廣播電視法》，並沒有「試播」只有「開播」，NCC副主委翁柏宗表示，既然已開播就會按照衛廣法規定監理，並須符合當初營運計畫的附帶承諾，若未履行仍能廢止其營運許可。
2022年8月24日：資金剩3億
國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視申請負責人、公司章程、實收資本額變更暨換發執照相關申請仍未通過。NCC副主委翁柏宗指出，鏡電視稱目前資金只剩3億元，多達450位員工要養，只能撐到到11月底。
2022年9月27日：府院高層施壓NCC
時代力量立委陳椒華在質詢中，播出鏡電視2021年12月17日股東會音檔， 時任董事長裴偉稱「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」、「這個是總統的旨意」涉嫌施壓。行政院長蘇貞昌否認此事、鏡電視則發布聲明要提告。
2022年10月5日：國民黨團高喊NCC主委陳耀祥下台
NCC主委陳耀祥赴立法院交通委員會，針對「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播 委員會獨立公正性之影響」進行專題報告，多名藍委手持「鏡電視重審！陳耀祥下台」、「魁儡陳耀祥」，群起圍轟要求陳耀祥下台、鏡電視撤照。
2022年10月16日：董監事請辭
外傳鏡電視三董一監閃辭，NCC表示，尚未收到書面變更文件，將視情況，請該公司所有股東到NCC陳述意見，皆會依法辦理，秉公處置。
2022年10月27日：補選新任三董一監、增資發行新股
股東臨時會中決議，將發行新股10億元，預計2個月內完成，並補選新任三董一監，並討論增資議題
2023年3月15日：陳耀祥遭列被告
NCC主委陳耀祥遭士林地檢署列「他」字案被告，將以瀆職罪被告調查，現已轉給台北地檢署。
2023年5月3日：國民黨立法院黨團靜坐抗議
NCC當天預計審查《鏡電視》上架及鏡電視董監事與負責人變更等案，國民黨團質疑陳耀祥意圖強度關山《鏡電視》案，群起號召赴陳耀祥辦公室前席地而坐，採以靜坐表達抗議，NCC因而決議擇期再審。
2023年6月28日：鏡電視上架86頻道
國家通訊傳播委員會（NCC）審議《鏡電視》申請負責人、公司章程變更暨換發執照續行討論案，在NCC主委陳耀祥與3位委員同意下，以4比0通過上述兩案，在爭議下強勢過關，允許《鏡電視》上架中嘉、凱擘、台固等共32家有線電視系統86頻道。另確認鏡電視董事長為鄭優、總經理為蔡滄波。
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