NCC通過《鏡電視》上架86頻道　藍轟「政治鷹犬」：媒體自由已死

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經上午審查過程，共7名NCC委員除副主委翁柏宗未出席，林麗雲、王維菁由於無法判斷表達棄權，陳耀祥與其餘3名委員以4比0票數通過兩案。
針對結果，李彥秀稍早發文痛批，民進黨肆無忌憚的將政治黑手深入NCC，原本應該獨立行使職權的陳耀祥，不但個人被列為貪污及瀆職的被告，更利用立法院休會期間以及一名堅持不能放水護航的NCC委員確診，強渡關山就是要讓鏡電視上架86頻道案，陳耀祥根本就是「政治鷹犬」、「放水主委。」
李彥秀直言，這樣的獨立機關主委，是台灣媒體監理史的噩夢，更是民主國家媒體審查的笑話，這樣的審查，人民早就看不下去了。他認為，鏡電視名不正、言不順，因此今天彥秀來到NCC，與國民黨的夥伴們一同表達抗議，強烈要求停止審查，等待檢調偵結，而今天審查闖關成功，代表新聞與媒體自由已死，民主與監督價值已亡。
國民黨立委洪孟楷也批，「連列為被告調查的陳耀祥，都能投同意票，NCC沒有最黑暗，只有更黑暗」，其實一點也不意外，今日既然NCC重新排定審查鏡電視新聞台案，看來已經吃了秤砣鐵了心，一定讓其過關；但遺憾的事，今早前往NCC表達訴求，卻發現把電梯、樓梯、逃生梯都給封閉，用關在內部的方式做審查。
洪孟楷質疑，列為被告調查的陳耀祥主委明明是主持人，卻也違反主持人不參與表決常例的方式投下同意票，「證明只有想不到、沒有做不到！NCC沒有最黑暗、只有更黑暗」。洪孟楷強調，陳耀祥在NCC的黑暗史上記下一筆，以為是為綠營立下功績？實際上只是讓國人再一次不相信NCC的機關獨立性。
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