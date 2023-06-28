NCC強行通過鏡電視上架　在野立委批民主法治精神遭踐踏

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陳琬惠表示，回顧鏡電視申設歷程，黨政高層可說是連演都懶得演，該媒體高層明目張膽地在內部會議直接說，總統府以洪耀福作為代表告訴陳耀祥「這個是總統的旨意，不是行政院長的旨意，誰來做行政院長這個案子還是要過的」，肆無忌憚地把黑手伸入獨立機關，最基本的民主法治精神慘遭踐踏！
陳琬惠表示，NCC主委陳耀祥一再以行政程序法作為藉口，表示期限將屆，必須依法審查，也只是在欺騙外行人。因為行政程序法的審查期限只是訓示規定，過去就有案例因為爭議未明而延後審議。昨日，更有NCC官員在媒體上打臉陳耀祥，因為鏡電視諸多爭議未解，依規定都可暫停審查時間，不受行政程序法限制。
陳琬惠指出，面對NCC的違法濫權，當年綠營高喊「黨政軍退出媒體」的知識份子，在權力與利益的誘惑下，也早已墮落沉淪；而陳耀祥作為號稱獨立機關的首長不僅沒有風骨，更甘為「層峰」鷹犬，實在悲哀。當媒體成為特定政治勢力的禁臠，公器成為打擊政敵的工具，這絕對不是一個人民期待的公平正義的社會。
民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，NCC爭議不斷，近年已陸續爆發審查意見外洩、台灣史上首次新聞台「復議」、護航鏡電視、強推《數位中介法》等至少10項爭議。NCC身為獨立機關，在鏡電視案上尤其炒得沸沸揚揚，陳耀祥主委未恪守行政中立，更被列為鏡電視案他字案瀆職罪被告，多次不放棄強行闖關鏡電視案，未進行利益迴避，今天更是藐視國會決議強行讓鏡電視兩案都過關。
邱臣遠譴責NCC未採納去年立法院交通委員會決議，趁著國會休會期間強行排審，坐實了替執政黨強渡關山的指控；陳耀祥已因鏡電視案被列他字案瀆職罪被告，如今卻還作為審議委員的一員，譴責陳耀祥未利益迴避，未恪守行政中立；NCC不應以獨立機關為不守法和不中立的藉口，這樣只會進一步葬送NCC的公信力，尊重新聞自由是民主國家機關必須秉持的原則。
時代力量立委陳椒華表示，昨日下午接到NCC內部的檢舉，陳耀祥趁著立法院休會，以及一位過去在NCC內部，一再堅持鏡電視所引發的各項爭議案應該徹底調查、不能放水護航的NCC委員確診請假下，搶著天時、地利、人和之便，火速排定今日上午的委員會議，審查鏡電視爭議甚大的變更許可相關議案。
陳椒華指出，鏡電視執照變更等案都是具有高度爭議的案件，陳耀祥為了迎合執政黨的黨政高層，在扣除已因洩密案迴避的翁伯宗副主委及確診請假的委員二人後，委員會議僅剩五位NCC委員，就打算闖關，非常離譜。 儘管原本請假的NCC委員，昨晚被陳耀祥為了杜眾人悠悠之口，而要求線上參與委員會議，但陳椒華認為，陳耀祥護航放水鏡電視的心意已決，在迎合執政黨黨政高層的前提下，強渡關山勢在必行，確診的委員線上參與，就只是過水般的程序，動搖不了陳耀祥。
陳椒華批評，陳耀祥這種強渡關山的行為，擺明無視鏡電視已違反「附保留廢止權許可」附款的作為、背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」的承諾。
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