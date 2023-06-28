睽違3年回歸　台中電影Fun-In季登場

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新聞局長鄭照新表示，台中電影Fun-In季過去在疫情期間，因防疫考量無法在各區巡迴放映，終於在今年恢復舉辦。他強調，市府新聞局與民政局、教育局、勞工局及台中市影視發展基金會攜手合作，準備了15部膾炙人口的知名動畫電影，包含小小兵、冰雪奇緣、哆啦A夢、諸葛四郎等橫跨台灣、歐美及日本的動畫，除感謝市議會預算的支持，也感謝教育局及民政局協調29區播映場地。
鄭照新說，此次提供動畫放映外，「有吃、有拿、有玩、有看、有按」，除了有爆米花、大阪扇，今年活動規劃場場抽32吋液晶電視及5組院線電影票，6月30日豐原陽明市政大樓開幕場「小小兵2：格魯的崛起」及9月2日南屯文心森林公園閉幕場「蜘蛛人：無家日」，更加碼抽75吋超大液晶電視及SWITCH遊戲機．並邀請石虎家族成員參與開場，與大小朋友互動合影。
另外，響應中央普發現金政策、文化部成年禮金政策，此次活動也特別回饋支持電影藝文消費的民眾，可憑今年5月起的台中市電影院或中山73影視藝文空間觀影的實體票根，前往活動現場兌換限量禮品，並有機會抽中2023台中國際動畫影展套票，以實際行動支持台中消費五go力！
鄭照新也說，不僅於此，為支持視障朋友的勞工權益，此次活動與市府勞工局合作，於7月1日西區、7月7日大里區、7月8日大雅區、8月19日南區等場次提供免費視障按摩體驗，讓參與民眾在看電影時還能響應公益。
此次動畫電影內容精挑細選，只有在台中才能享受，這個暑假只要大小朋友來觀看29區巡迴演出，將可一覽最棒的動畫影片，歡迎民眾闔家大小一起來看免費好電影！
新聞局說明，台中市政府極力發展影視產業，2023台中電影Fun-In季自6月30日起一路巡迴放映至9月2日，緊接而來的是8月份金馬經典影展台中場、10月份台中國際動畫影展；由台中市影視發展基金會策劃營運的「中山73影視藝文空間」也定期放映藝術院線、免費主題電影並舉辦多元影視藝文活動，希望藉此拓展市民朋友們的觀影視野，建立台中專屬觀影氛圍。