他們都愛經紀人！胡歌祕戀8年閃婚　古巨基愛情長跑20年步紅毯

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50歲的港星古巨基，在樂壇鮮有緋聞，1994年出道以來就與經紀人女友Lorraine（陳韻晴）低調交往，其實Lorraine家世不錯，經濟實力不差，卻甘於待在古巨基的身邊從小助理做起，只能說愛情力量真偉大。兩人日久生情，古巨基只形容她是「得力助手」，對感情生活保持低調，直到2009年在香港獲得最受歡迎男歌手獎，終於公開認愛，流淚感謝女友多年照顧，愛情長跑20年，直到2014年才步上紅毯。
而電影萬人迷張震，曾經與路嘉欣、舒淇等人傳過緋聞，星爸張國柱則認為媳婦必須賢慧，對兒子事業有幫助，不能專心持家的女演員似乎不適合當對象，而張震的經紀人莊雯如個性溫柔賢淑，擅長日文翻譯，事業上又是助力，頗受公婆喜愛。因此，張震雖與眾多女星熱戀，最終與他修成正果的仍是經紀人莊雯如，兩人2013年結婚，2015年女兒誕生。
外型陽光帥氣的宥勝，與經紀人林慈惠日久生情，即便女友外型瘦小黝黑，被認為不夠匹配，但他認為女友接納自己的一切、「願意縱容我的任性」，當他成功背後的低調另一半，決定娶回老婆，在演藝圈蔚為一段佳話。沒想到近日爆出性騷擾風波，慈惠挺他改過向善，夫妻攜手度過危機，繼續善盡經紀人責任，永遠無條件站在藝人這一邊。