蕭敬騰情史「偏好姊弟戀」！出道16年零緋聞　求婚大14歲經紀人

他們都愛經紀人！胡歌祕戀8年閃婚　古巨基愛情長跑20年步紅毯

▲古巨基和經紀人老婆愛情長跑20年，終於宣布結婚。（圖／翻攝微博）
▲古巨基和經紀人老婆愛情長跑20年，終於宣布結婚。（圖／翻攝微博）

記者江芷稜/綜合報導

金曲歌王蕭敬騰求婚成功，順利娶回祕戀16年的經紀人Summer，其實藝人經常四處奔波，不易維持穩定感情，平時又仰賴經紀人聯繫工作，促成各種機會，彼此關係密切，朝夕相處之下難免擦出愛火，不少明星與經紀人培養出革命情感後，順理成章展開交往，最後攜手邁向人生新階段，像胡歌、古巨基、宥勝等人，另一半都是經紀人。

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▲胡歌（左）和執行經紀人黃曦寧結婚。（圖／翻攝微博）
▲胡歌（左）今年宣布和執行經紀人黃曦寧結婚。（圖／翻攝微博）
40歲的陸劇男神胡歌2月宣布閃婚，讓外界相當震驚，老婆黃曦寧原是他合作的化妝師，工作朝夕相處之下，被欽點成了執行經紀人，合作時間長達8年，由於經紀人常伴藝人左右，成了最好的身分掩飾。胡歌不選白富美女星，獨鍾身邊的經紀人，又有愛貓共同興趣，這段祕戀早在2021年就登記結婚，直到今年生下女兒才曝光喜訊。

▲古巨基（左一）與老婆及兒子。（圖／古巨基微博）
▲古巨基（左）與老婆2020年喜獲麟兒。（圖／古巨基微博）
50歲的港星古巨基，在樂壇鮮有緋聞，1994年出道以來就與經紀人女友Lorraine（陳韻晴）低調交往，其實Lorraine家世不錯，經濟實力不差，卻甘於待在古巨基的身邊從小助理做起，只能說愛情力量真偉大。兩人日久生情，古巨基只形容她是「得力助手」，對感情生活保持低調，直到2009年在香港獲得最受歡迎男歌手獎，終於公開認愛，流淚感謝女友多年照顧，愛情長跑20年，直到2014年才步上紅毯。

▲張震和助理莊雯如（左）結婚。（圖／翻攝張震微博）
▲張震和助理莊雯如（左）結婚。（圖／翻攝張震微博）
而電影萬人迷張震，曾經與路嘉欣、舒淇等人傳過緋聞，星爸張國柱則認為媳婦必須賢慧，對兒子事業有幫助，不能專心持家的女演員似乎不適合當對象，而張震的經紀人莊雯如個性溫柔賢淑，擅長日文翻譯，事業上又是助力，頗受公婆喜愛。因此，張震雖與眾多女星熱戀，最終與他修成正果的仍是經紀人莊雯如，兩人2013年結婚，2015年女兒誕生。

▲宥勝情定前經紀人老婆慈惠（左）。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲宥勝情定前經紀人老婆慈惠（左）。（圖／翻攝宥勝臉書）
外型陽光帥氣的宥勝，與經紀人林慈惠日久生情，即便女友外型瘦小黝黑，被認為不夠匹配，但他認為女友接納自己的一切、「願意縱容我的任性」，當他成功背後的低調另一半，決定娶回老婆，在演藝圈蔚為一段佳話。沒想到近日爆出性騷擾風波，慈惠挺他改過向善，夫妻攜手度過危機，繼續善盡經紀人責任，永遠無條件站在藝人這一邊。

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