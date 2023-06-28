視察銀行無障礙設施！黃天牧：金管會5管齊下精進金融友善措施

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他會後接受媒體聯訪時指出，金管會2016年已推動「金融友善服務準則」，自己上任後也提過「包容性金融」，金融服務背後資金來自社會大眾，應滿足不同社會族群金融服務需求，其中包括身心障礙者在內。
在政策推動面，黃天牧表示，金管會有5大基本方向，第一，希望金融機構由上而下形塑組織文化，由董事會親自決定政策並進行督導。
第二，希望金融機構形塑標竿效應，並非選幾個地點作樣子，而是逐步擴散到不同分行，讓身心障礙者能更便利取得金融服務。
第三，希望金融機構繼續強化行員教育訓練；第四，希望金融機構繼續深化金融友善服務措施及設備。
黃天牧提到，金管會會例行與身心障礙團體溝通，身心障礙團體會反映現實面可精進之處，例如並非每處均有視障ATM、有部分ATM下方空間不夠大以致輪椅無法進入，或無障礙布點不夠多等。
黃天牧指出，在銀行局努力下，一方面持續與身心障礙團體交流，同時期待金融機構可多投入資源改善，無論金融友善的軟體或硬體設施，都希望金融機構可優先承諾安排資源投入精進。
第五，金管會將定期與身心障礙團體及政策規劃機關衛福部等保持溝通，了解身心障礙者需求並虛心受教。
黃天牧表示，今天實地訪問過程可感受到，相關金融友善設施不見得僅身心障礙者適用，不同金融消費族群可能同樣有需求，例如第一銀行展示契約放大機器，若高齡者視力不佳，同樣可善用。
黃天牧指出，順應整體社會發展，金管會將繼續關懷社會弱勢族群，讓不同族群都能在金融機構得到便捷適足的金融服務，這是金融機構相當重要的服務責任，同時是營造金融機構形象非常重要的策略。
他同時承諾，金管會會繼續努力，讓金融機構成為溫暖的金融機構，滿足不同族群金融服務需求。（編輯：楊蘭軒）1120628