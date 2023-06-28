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視察銀行無障礙設施！黃天牧：金管會5管齊下精進金融友善措施

▲金管會主委黃天牧表示，金管會已擬定5大方向，督促金融機構持續精進身心障礙者金融服務。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧表示，金管會已擬定5大方向，督促金融機構持續精進身心障礙者金融服務。（圖／記者顏真真攝）

中央社

（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會主委黃天牧今天視察銀行無障礙設施推動情形，他表示，金管會已擬定5大方向，督促金融機構持續精進身心障礙者金融服務，包括期待金融機構可形塑標竿效應等。

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黃天牧今天上午視察玉山銀行新生分行及第一銀行中山分行無障礙設施推動成果。

他會後接受媒體聯訪時指出，金管會2016年已推動「金融友善服務準則」，自己上任後也提過「包容性金融」，金融服務背後資金來自社會大眾，應滿足不同社會族群金融服務需求，其中包括身心障礙者在內。

在政策推動面，黃天牧表示，金管會有5大基本方向，第一，希望金融機構由上而下形塑組織文化，由董事會親自決定政策並進行督導。

第二，希望金融機構形塑標竿效應，並非選幾個地點作樣子，而是逐步擴散到不同分行，讓身心障礙者能更便利取得金融服務。

第三，希望金融機構繼續強化行員教育訓練；第四，希望金融機構繼續深化金融友善服務措施及設備。

黃天牧提到，金管會會例行與身心障礙團體溝通，身心障礙團體會反映現實面可精進之處，例如並非每處均有視障ATM、有部分ATM下方空間不夠大以致輪椅無法進入，或無障礙布點不夠多等。

黃天牧指出，在銀行局努力下，一方面持續與身心障礙團體交流，同時期待金融機構可多投入資源改善，無論金融友善的軟體或硬體設施，都希望金融機構可優先承諾安排資源投入精進。

第五，金管會將定期與身心障礙團體及政策規劃機關衛福部等保持溝通，了解身心障礙者需求並虛心受教。

黃天牧表示，今天實地訪問過程可感受到，相關金融友善設施不見得僅身心障礙者適用，不同金融消費族群可能同樣有需求，例如第一銀行展示契約放大機器，若高齡者視力不佳，同樣可善用。

黃天牧指出，順應整體社會發展，金管會將繼續關懷社會弱勢族群，讓不同族群都能在金融機構得到便捷適足的金融服務，這是金融機構相當重要的服務責任，同時是營造金融機構形象非常重要的策略。

他同時承諾，金管會會繼續努力，讓金融機構成為溫暖的金融機構，滿足不同族群金融服務需求。（編輯：楊蘭軒）1120628

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