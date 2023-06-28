軍公教明年調薪4% ！國民黨：薪資遠遠追不上物價漲幅

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張斯綱表示，從2016年至2023年5月，台灣消費者物價指數上漲10.3%，但軍公教的薪資卻只有上漲7%，退休軍公教的退撫金更只有增加2%；因此，在蔡政府執政的7年內，軍公教的實質所得其實是縮水的狀況。
張斯綱指出，為了明年大選，行政院近期拍板軍公教明年調薪4%，但明年的物價可能還會再上漲，因此軍公教薪資是遠遠追不上物價的漲幅，而退休軍公教的生活也會越來越辛苦，也對退休軍公教的下一代生活增加更大的壓力。
何志勇表示，台灣社會面臨低薪、物價持續上漲的困境，不只讓剛畢業的社會新鮮人怯步，就連軍公教也受波及，薪水永遠趕不上物價上漲，民進黨執政7年玩弄數據，讓不同世代的台灣人與未來子孫要被迫共同承擔民進黨政府所造成的惡果。
何志勇指出，蔡政府執政7年，台灣物價指數上漲逾10%，明顯高於馬政府執政8年的漲幅7%，明年總統大選在即，唯有下架民進黨，台灣人才能看到未來。
另外，國民黨桃園市議員凌濤、國民黨副發言人呂謦煒，以及廖偉翔等人也召開記者會。凌濤表示，民進黨近期從上到下，針對新北市疑餵藥案發表各種不實的言論，民進黨主席賴清德根本就是謊言跟詐欺者。
凌濤指出，已有專家多次澄清，藥物檢驗依其程序與設備，可能有偽陽性的問題，但民進黨卻寧願聽一個毒物網紅瞎扯，後來被台灣事實查核中心打臉，但賴清德跟他的發言人還在硬拗就是不道歉。
廖偉翔表示，賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍就是造謠慣犯。2021年，戴瑋姍說BNT疫苗是中國大陸製；2022年，戴瑋姍在新北市議會說沒收到恩恩案的國賠會議紀錄，結果又被打臉，這次餵藥案又造謠被事實查核中心打臉，這些事就可以看出戴瑋姍是個造謠慣犯。（編輯：蘇志宗）1120628