外資連兩天大賣超！台股失守萬七 黃天牧喊話：對基本面有信心
台股失守萬7大關，外資也連2日賣超362億元，對此，金管會主委黃天牧今（28）日表示，外資本來就進進出出，但今年以來外資仍是買超居多，他對台股基本面仍是有信心的，只是投資人也要注意風險、審慎選股
記者顏真真／台北報導
黃天牧今日赴玉山銀行新生分行及第一銀行中山分行視察銀行業無障礙設施推動成果。不過，台股在端午過後進一步失守萬七，即便今日終場收紅上漲47.73點，但大盤仍未收復萬七大關，最後收在16935.63點， 外資則連兩日賣超362億元，對於台股表現，黃天牧受訪時強調，對台股基本面仍有信心。
黃天牧說，外資本來就進進出出，但今年以來基本上外資還是買超居多，5月台股大約漲了1000點，主要是市場對AI的重視，帶動AI相關周邊產業，近日因美國聯準會（Fed）表達升息立場，可能市場有些反應，可是台股還是有它的基本面，「我們對台股基本面還是有一定信心」。
對於若外資大砍台股，金管會是否有因應措施？黃天牧說，對外資進出平常心看待，去年那麼多外資流出去，今年外資又回來了，重點還是基本面，他對台股基本面是有信心的，只是他也不忘提醒投資人，要注意風險、審慎選股。