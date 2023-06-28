中市梨山森活節　五星級水蜜桃搶先開放預購

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今記者會，除有多家梨山茶商在現場邀民品茗，吉祥物桃桃也特別到場同歡，副市長黃國榮也與和平區長吳萬福推著裝著滿滿水蜜桃抱枕的購物車進行啟動儀式，場面十分熱鬧。黃國榮表示，今年梨山森活節將在7月29、30日在和平區梨山賓館前廣場舉行，希望透過市集擺設及網路推銷，將梨山水蜜桃行銷到全國各地，讓大家對和平地區有進一步了解，也吸引更多的人到和平地區享受美食及美景。
黃國榮表示，和平地區是一個非常多元優質的旅遊觀光聖地，包含溫泉、步道等，不同季節有不同風貌，除擁有好山、好水、好人文外，還有今天活動主角水蜜桃、水梨、蜜蘋果、甜柿、梨山茶等特產，其中，梨山茶得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，品質極佳，深受消費者喜愛，更外銷至國外，是世界公認的好茶，誠摯歡迎全國民眾，不管喜歡登山、健行或喝好茶、吃美食，都歡迎至和平地區旅遊。
和平區長吳萬福說，梨山水蜜桃栽培面積約462公頃，產量約占全台一半，包括上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種，甜度13度以上，多汁肉質緻密，成熟後氣味芬芳，產期從6月下旬至8月中旬，今年受氣候影響，水蜜桃產量雖略減2至3成，但品質及甜度不受影響，現在正是最好的品嘗時節。
吳萬福表示，今年和平區公所持續以「水蜜桃的故鄉在梨山」市場品牌定位，並擴大銷售通路，即日起於「MOMO購物網」及「中華郵政i郵購」兩大電商平台搶先上架開放民眾訂購；另7月中陸續於楓康超市全台47家門市上架銷售、7月20日開放各門市團購；7月底則於家樂福全台量販店及超市上架，歡迎民眾前往選購。
和平區公所表示，梨山森活節首場健走活動將於7月29日登場，只要報名且全程參與、完成健走者，台灣大和志工社會關懷就會為每位健走者捐出100元，給全國最高圖書館「山那邊夢想書房」，歡迎民眾健行做公益。此外，當晚還有活動開幕晚會，特別邀請搖滾歌姬「林曉培」、聲林之王「郭家瑋」到梨山獻唱，還有新佳陽社區發展協會、梨山社區發展協會及梨山在地樂團「山羊樂團」帶來精彩表演，公所同時準備原風烤大豬、蔬菜湯等佳餚免費供民眾品嚐，還有機會拿好禮、抽大獎，並感謝梨山賓館贊助住宿券，歡迎民眾踴躍前往欣賞。