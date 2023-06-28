29歲青年車禍後昏迷　藉「1新興療法」已可睜開眼、微笑

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經顱磁刺激 患者逐漸恢復清醒安南醫院精神醫學科主任張俊鴻分享，患者在長達近一年的時間裡接受各種治療，但意識指數仍然只有 8 分（正常人 15 分）；然而，患者家屬沒有放棄，上網搜尋最新研究發現，已有經顱磁刺激（TMS）應用於腦傷的治療案例；在家屬與醫療團隊討論後，決定除了原有的高壓氧、復健、 中醫治療外，再結合顱磁刺激治療，期盼能對病情有更好的幫助。
張俊鴻主任表示，所幸在治療一段時間後，真的有了明顯進展，患者終於逐漸恢復清醒，且對家人的呼喚有了反應，不只可以睜開眼睛，甚至能夠微笑，這讓家人和醫護人員皆欣喜萬分，也因為看到了恢復的希望，對整個治療更有信心。
非侵入性的新型治療 主要用來治療憂鬱症張俊鴻主任指出，經顱磁刺激治療是一種非侵入性的新型治療方式，可在不需要手術的情況下刺激腦部神經，以達到治療效果。他補充，此項治療主要是用來治療憂鬱症，特別是對於藥物療效有限、或難以承受副作用的患者；不過，目前的研究已顯示，除了憂鬱症，經顱磁刺激對腦傷等神經相關疾病，也具有潛在治療效果，惟未來需要更多的臨床研究進一步探討。
需經醫療團段評估 盼經顱磁刺激造福更多患者張俊鴻主任提醒，在使用經顱磁刺激進行醫療整合治療前，還是需要經過醫療團隊詳細評估，以及與家屬充分討論。經歷此次協助患者恢復清醒的經驗後，他希冀這項新的治療技術，未來能造福更多適合的患者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58289
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