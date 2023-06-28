觀光艇內爆才隔一天！日本電視台重播《鐵達尼號》　挨批消費死者

中國駐歐盟大使：克里米亞歸還烏國 　北京不反對

▲據半島電視台（Al Jazeera）27日報導，中國駐歐盟大使傅聰表示，中國可支持烏克蘭的要求，也就是收回1991年所劃定的全部領土，這當中包括2014年被俄羅斯併吞的克里米亞半島。（圖／美聯社／達志影像）
▲據半島電視台（Al Jazeera）27日報導，中國駐歐盟大使傅聰表示，中國可支持烏克蘭的要求，也就是收回1991年所劃定的全部領土，這當中包括2014年被俄羅斯併吞的克里米亞半島。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社台北28日電）據半島電視台（Al Jazeera）27日報導，中國駐歐盟大使傅聰表示，中國可支持烏克蘭的要求，也就是收回1991年所劃定的全部領土，這當中包括2014年被俄羅斯併吞的克里米亞半島。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傅聰近期接受半島電視台與另兩家媒體專訪，被問到有關於是否支持基輔當局的要求，包括收回目前被俄羅斯佔領的地區等，這位高階中國外交官表示：「我不認為有何不可。」（I don’t see why not.）

他說：「我們（中國）尊重所有國家的領土完整，因此當中國與前蘇聯建交，我們也是這樣主張的，但如我先前所言，諸多歷史的癥結有待俄烏兩國協商化解，而這也是我們的立場。」

報導說，傅聰今年4月接受美國「紐約時報」（The New York Times）專訪曾說，北京不承認莫斯科併吞烏克蘭疆域的行徑，這包括佔領克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）。

不同於傅聰，中國領導人普遍不願就俄國併吞烏克蘭領土公開置評，並且自去年2月俄侵烏以來，中國從未嚴正譴責。

當週末傭兵集團瓦格納（Wagner Group）恫嚇要發動大規模兵變卻戲劇性落幕後，中國與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的同盟關係依然強固。

針對中國的立場，傅聰辯稱，中國倡議和平的立場向來明確，並深信藉由談判儘快化解歧見是非常重要的。

上週歐盟對俄羅斯頒布第11輪制裁名單，當中列入被控在俄烏戰爭中，援助俄羅斯軍工業的中國實體，對此傅聰表示，中國從未承諾不准企業襄助俄國，但期盼可藉由對話化解這些誤會。

此外，傅聰4月間接受紐時訪問時另表示，中俄友誼「沒有止境」的說法僅僅是一種修辭，有人故意曲解，還說中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊。

就在俄羅斯去年入侵烏克蘭的3週前，蒲亭與中國領導人習近平簽署一份聯合聲明，宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，更計劃在人工智慧（AI）和網路控制等領域加強合作。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120628

支持烏克蘭「拿回克里米亞」？中國駐歐大使稱認同：尊重領土完整

烏克蘭飛彈襲克里米亞與本土間橋梁　切斷俄軍補給線

克里米亞俄指派首長：擊落5架無人機

克里米亞剛果出血熱　伊拉克通報13死近百人感染

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀