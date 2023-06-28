中國駐歐盟大使：克里米亞歸還烏國 　北京不反對

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他說：「我們（中國）尊重所有國家的領土完整，因此當中國與前蘇聯建交，我們也是這樣主張的，但如我先前所言，諸多歷史的癥結有待俄烏兩國協商化解，而這也是我們的立場。」
報導說，傅聰今年4月接受美國「紐約時報」（The New York Times）專訪曾說，北京不承認莫斯科併吞烏克蘭疆域的行徑，這包括佔領克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）。
不同於傅聰，中國領導人普遍不願就俄國併吞烏克蘭領土公開置評，並且自去年2月俄侵烏以來，中國從未嚴正譴責。
當週末傭兵集團瓦格納（Wagner Group）恫嚇要發動大規模兵變卻戲劇性落幕後，中國與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的同盟關係依然強固。
針對中國的立場，傅聰辯稱，中國倡議和平的立場向來明確，並深信藉由談判儘快化解歧見是非常重要的。
上週歐盟對俄羅斯頒布第11輪制裁名單，當中列入被控在俄烏戰爭中，援助俄羅斯軍工業的中國實體，對此傅聰表示，中國從未承諾不准企業襄助俄國，但期盼可藉由對話化解這些誤會。
此外，傅聰4月間接受紐時訪問時另表示，中俄友誼「沒有止境」的說法僅僅是一種修辭，有人故意曲解，還說中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊。
就在俄羅斯去年入侵烏克蘭的3週前，蒲亭與中國領導人習近平簽署一份聯合聲明，宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，更計劃在人工智慧（AI）和網路控制等領域加強合作。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120628