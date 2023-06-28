Google這項AR酷東西要被拋棄了！ 傳「Project Iris」計劃被終止
根據外媒androidauthority報導指出，蘋果日前才在WWDC23上風光推出Vision Pro頭戴裝置，首批體驗者大都讚譽有加，讓Google去年開始研發的AR眼鏡代號「Project Iris」，在自認打不過的狀態下，決定退出戰場，至於Google的AR眼鏡計畫是否會繼續發展，目前還沒有確切的消息。
記者周淑萍/綜合報導
Google在2020 年收購 North 加拿大智慧眼鏡公司，甚至在去年Google I／O開發者大會上展示一款能夠即時翻譯的AR眼鏡，甚至還具備導航功能，代號為Project Iris，但今年似乎不見Project Iris相關的後續消息。
據《BusinessInsider》報導該計畫的主要負責人已經在月前離職了，導致必須終止該計畫。目前Google似乎將重點放在軟體開發上，準備打造「micro XR」平台，讓其他頭戴裝置廠商可以透過此平台開發手機的運用軟體。
有一說，Google因太投入在摺疊機的Google Pixel Fold的研發上，而忽略的AR的開發，而目前看來，Google 似乎準備在AR眼鏡戰場退居幕後，透過自家最擅長的軟體創新技術，開創海納各品牌的技術平台。