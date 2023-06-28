超商變身夜市！全家獨家開賣「香麻翅包飯」 7-11有現打芋頭牛奶
超商熟食區域越來越多元化，除了OK超商宣布開賣現滷「銷魂大豆干」外，全家也宣布聯手麻辣鍋品牌「青花驕」推出翅包飯、肉包、熱狗、千層餅等四款熟食，亮點包括夜市超夯的翅包飯首次在超商開賣；而7-11也推出現打芋頭牛奶、萬丹紅豆包。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今起開賣青花驕聯名美食，首推「SOHOT炎選炸烤物」店舖限定販售，青花椒麻翅包飯（售價59元），將經典小吃黃金翅包飯搭配頂級花椒粉及麻辣香料調製而成；還有青麻椒千層餅（售價39元），即起至8月8日，購買炎選炸烤物任1件，就送私品茶玉米濃湯1杯。
還有7月5日開賣的現蒸青花椒麻香肉包（售價35元），嚴選國產豬肉與特選青花椒粉入料，入口濃郁椒香襲來、內餡微麻多汁；青花椒麻爆汁熱狗嚴選國產豬肉與花椒粉入料，口感紮實Q彈，原價38元，即起至7月25日間享單支36元嚐鮮價。
而7-11於辦公商圈、住宅區等14間門市引進的「果汁BAR」，也獨家開賣新品現打「芋頭牛奶」，使用檳榔心芋頭與瑞穗鮮乳新鮮現打，濃郁奶香和芋香芋頭控必喝！還有蒸包機台限定販售「萬丹紅豆包」，外皮有淡淡的黑糖香氣，內餡嚴選屏東萬丹紅豆，慢火熬煮出具有顆粒感的綿密內餡。