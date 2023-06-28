廖峻遭控性騷擾提告！女網紅現身反擊「句句屬實」願一起接受測謊
資深藝人廖峻日前遭到女網紅伊妍爆料性騷擾，並親上警局報案提告。對此，伊妍今（28）日首度現身記者會澄清一切，她說，在臉書上描述的過程句句屬實，絕對沒有編故事，沒有參雜任何謊言，並願意與廖峻一同接受司法調查，一起測謊。
記者詹鎰睿/台北報導
伊妍今日下午帶著媽媽一同到記者會現場解釋一切。伊妍的委任律師表示，因當事人受到MeToo風氣影響，決定把之前與廖峻所發生的經歷通通說出來，目的只是希望能藉此提醒大家，而針對被廖俊提告，伊妍也決定親自站出來，直球對決，願意與廖峻一同接受司法機關調查，而且願意接受測謊。
伊妍強調，她對外所描述的一切句句屬實，絕對沒有編故事或是有任何的謊言。伊妍還爆料，廖峻約她第三次見面時還秀出手機裡一排的「一線女星裸照」給她媽媽看，並說「演藝圈不適合妳！」伊妍表示，記者會結束後就會去大湖派出所接受筆錄，不排除會在應訊中提告廖峻。
對此，廖峻兒子錦德則在社群平台上統一回應：「抱歉啊！我們還是決定不要透露太多，說了太多，她又繼續編，大家法院見。」
※【NOWnews 今日新聞
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