籃球／世界盃熱身賽新莊開打 預計將近20位擁有NBA資歷球員來台
FIBA 世界盃2023 熱身賽將於8月19日起在新北市新莊體育館重磅登場，今（28）日主辦方也舉辦賽事發布記者會，由新北市長侯友宜、立陶宛篮球協會秘書長Mindaugas Baliunas、台灣運彩T1聯盟會長錢薇娟共同公布參賽球隊、以及比賽售票的相關資訊。
記者黃建霖/新北報導
2023年世界男籃賽事有32支球隊，分成8組進行預賽，其中立陶宛、蒙特內哥羅、墨西哥、埃及分屬D組。8月19日起於新莊育館舉行的熱身賽，則由立陶宛出戰B組的波多黎各、H組拉脫維亞。
這3個國家的男籃國家隊陣容中，包含了國王隊明星大前鋒 DomantsSbois（立陶宛）、鵜鶘隊中鋒Jonas Valanciunas（立陶宛）、鵜鶘隊後衛JoseAlvarado（波多黎各）、塞爾提克大前鋒Kristaps Porzingis（拉脫維亞）等20位擁有NBA資歷的選手，都可能會來台獻技。而Valanciunas和Davis Bertans也透過影片向台灣球迷打招呼，希望屆時能在場館中看到大家。
立陶宛籃球協會秘書長Baliunas表示，「感謝侯市長的支持與邀請，促成這次熱身賽的合作，作為世界系列賽事的前哨戰，新北市具有良好的職業運動環境，很適合舉辦熱身賽，幫助球員們能提前調整至最佳狀態。」
FIBA世界盃2023熱身赛首場賽事，將在19日由立陶宛對上波多黎各，20日由波多黎各出戰拉脫維亞，22日為拉脱維亞與立陶宛的對決。所有票種將於6月30日中午12點，在拓元售票系統全面開售。