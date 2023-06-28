蕭敬騰13克拉鑽戒求婚！寵Summer無上限 狂喊17次「我愛林有慧」
「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）近來宣布求婚經紀人Summer（林有慧）成功，求婚影片中，老蕭邊哭邊說著求婚誓言，令人感動，Summer則是大方曬出13克拉的鴿子蛋鑽戒，羨煞許多人。而老蕭在小紅書的自我介紹欄位上，更是直接寫上高達17次「我愛林有慧」，霸氣放閃，展現對Summer沒有上限的愛。
記者吳雨婕/綜合報導
老蕭向Summer求婚時說：「這16年來，我們偷偷相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人都沒有聽過我們一句證實，現在開始，我要讓全世界知道，MaMa妳從來就不是一個人，我要替妳分擔妳的辛苦，希望這一天沒有讓妳等太久。」還心疼表示：「MaMa妳辛苦了，妳為我受了好多委屈，我要彌補以前大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力，用我一生去愛。」
事後老蕭也說到做到，在小紅書自我介紹欄的地方，寫下超過17次的「我愛林有慧」，霸氣展現對未婚妻的愛，引人注意的是，由於在我介紹欄位限制只能寫100字，所以有「字數有100的上限，卻不是我愛妳的上限」含義在裡面，可以說是非常隱晦且浪漫，如同蕭敬騰本人低調且深情。
此外，喜鵲娛樂提到老蕭求婚戒指的由來，「老蕭私下喜歡欣賞和收藏各類寶石，這次是委託朋友買了裸鑽，再自己設計做的戒指。」鑽戒為13.33克拉，是世界上不到1%的Type 2A型鑽石，非常珍貴稀有，「333在意義上為無限並且永除不盡，象徵一生愛你，生生不息。」