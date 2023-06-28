衛福部「4大新制」7月上路！健保改部分負擔　掛急診最高繳750元

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新制包含門診藥品、急診、慢箋應自行負擔費用修正實施；門診藥品部分一般藥品藥費部分負擔，基層診所、地區醫院維持100元以下免收，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。慢箋部分負擔，基層診所3次調劑免收，地區醫院以上醫療機構慢箋首次調劑比照一般箋，第2次以後免收。
醫學中心及區域醫院急診部分負擔收費方式，依就醫院所層級別採定額方式收取；醫學中心調高為750元、區域醫院調高為400元，地區醫院和基層診所維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。依健保署估算，影響人數約844萬人，影響金額約32.7億元。
●住宿長照機構補助調增
衛福部調高住宿式服務機構使用者補助，原入住老福機構、護理之家等7類機構，年度累計達90天以上，且稅率級距未達20%以上之住民，每人每年最高補助6萬元，自112年起， 對長照需要等級達4級以上之住民，調增補助為每人每年12萬元且取消排富規定，並於112年7月1日起開始受理申請，估6.8萬人受惠、經費約77億元。
●蜂蜜正名
蜂蜜及其糖漿類產品標示規定正式實施，如標示「蜂蜜（蜜）」、「100%蜂蜜（蜜）」、 「純蜂蜜（蜜）」，應為僅含蜂蜜成分之產品。而蜂蜜含量達60%以上，添加糖（糖漿）者， 品名應標示如「加糖蜂蜜」，添加糖（糖漿）以外之其他原料，而未添加糖（糖漿）者，品名應標示如「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」，且字體大小應一致。
若蜂蜜含量未達60%，且品名含「蜂蜜（蜜）」字樣者，品名應完整標示如「蜂蜜（蜜） 口味」或「蜂蜜（蜜）風味」，且字體大小應一 致。前述產品均應依蜂蜜含量多寡依序標示蜂蜜原料原產地。
未添加蜂蜜之包裝糖漿產品，品名不得標示「蜂蜜（蜜）」或等同意義字樣。否則恐涉及標示不實，最高可依食安法處400萬元罰鍰。
●美容定型化契約新規範
衛福部依消費者保護法訂定之「美容定 型化契約應記載及不得記載事項」，於今年1月6日公告，將自本年7月1日起生效。美容業者所提供美容服務之契約內容應符合相關規定，違反者主管機關得依消費者保護法進行裁罰。