不滿被出賣！台南男槍殺藥腳棄屍防風林 一審遭判17年徒刑
台南安南區北汕尾一處防風林，去年10月間有民眾發現幾隻野狗正在啃食一具屍體，警方調查後，得知林姓藥頭（56歲）因不滿吳姓藥腳（41歲）供出他販毒，一氣之下開槍射殺對方，隨後將槍丟棄在防風林內蚵殼堆，案經審理，台南地方法院今（28）日依槍砲、殺人、遺棄屍體等罪處林男17年。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，2022年10月31日上午10時許，警方接獲民眾報案後，隨即派員前往現場查看，並在防風林內發現一具男屍，身上有明顯外傷，經詳細搜查周邊，在100公尺外的蚵殼堆，尋獲1黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。
正當警方成立專案小組，展開調查之際，一名林姓男子卻突然跑到分局自首，供稱曾賣毒品給死者吳姓男子，但對方竟跑去跟警察舉報，因此2022年10月29日下午夥同謝男、杜男將其約出談判，過程中雙方在車內發生口角，自己才會憤而開槍殺人，並把屍體棄置於防風林內。
台南地院審理後，判處林男持有槍砲5年2月、殺人罪13年、遺棄屍體罪1年，合併應執行17年，杜男與謝男則依遺棄屍體罪，分處10月、8月徒刑。
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