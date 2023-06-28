OpenAI軟體工程師「薪情」好！年薪最高4260萬 中位數也破2800萬
人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT去年在全球掀起熱潮，帶動AI相關概念股上漲，各科技大廠無不爭相搶進AI領域，試圖在競爭中脫穎而出。開發ChatGPT的OpenAI為了留住人才，開給軟體工程師的薪資最高可以達到137萬美元、約新台幣4260萬元左右。
記者倪浩軒/綜合報導
根據國外薪資網站「Levels.fyi」統計，OpenAI軟體工程師的薪資區間落在32.5萬～137萬美元，中位數落在92.5萬美元、約新台幣2876萬元，包括固定工資30萬美元，以及股票分紅62.5萬美元。
在科技業人力市場急凍時，拜AI風潮之賜，軟體工程師依舊維持優異的薪資水準。根據國外就業網站「Layoffs.fyi」統計，矽谷科技公司在今年第一季的裁員人數，已經超過2022年全年裁員人數，包括Meta、Yahoo、戴爾（Dell）、IBM、Google母公司Alphabet等都有大規模裁員。
據了解OpenAI財務狀況的知情人士透露，OpenAI去年花重金從Google挖角多位關鍵人才，導致OpenAI去年的虧損大增，達到5.4億美元左右。但在ChatGPT爆紅後，OpenAI融資順利，目前公司的估值已經達到290億美元，且OpenAI未來幾年還打算繼續融資，目標要募資1000億美元來持續提升AI的能力。