快訊／下班回家注意！6縣市發「大雨特報」 雨勢影響時間曝光
（更新時間16:16）今（28）日白天高溫悶熱，稍早預報指出中南部山區雨勢較大，有機會迎來豪大雨，但由於台灣南方的「低壓環流雲系」帶來的雲系太多，南部的對流受雲層影響發展不旺盛，因此雨勢沒有預期大，北部下午雲較少，對流發展相對旺盛，氣象局針對北部山區發布大雨特報，明（29）日南方低壓環流雲系的雲比較少水氣多，雨勢比今天更明顯。
記者鍾怡婷/綜合報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（28）日高雄、蘭嶼地區、恆春半島及新北、桃園、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，雨勢影響時間從下午到晚上20點前趨緩。並且高雄市發佈大雷雨特報，持續時間至16時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。
🟡降雨警戒範圍
📍豪雨：暫無
📍大雨：新北市山區、桃園市山區、高雄市、恆春半島、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島
📍大雷雨：高雄市
蘭嶼綠島：大雨特報
宜蘭市：大雨特報
恆春半島：大雨特報
新北市：大雨特報
桃園市：大雨特報
高雄市：大雨特報、大雷雨特報
新竹市：
台北市：
台中市：
台南市：
基隆市：
新竹縣：
苗栗縣：
彰化縣：
南投縣：
雲林縣：
嘉義縣：
嘉義市：
屏東縣：
宜蘭縣：
花蓮縣：
台東縣：
澎湖縣：
金門縣：
連江縣：
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