中職／震撼彈！樂天桃猿邀「宅男女神」初音未來到場

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在會員卡友優先購票後，7月8日（六）10:00起在全家售票系統全面預售至每場比賽當日早上11點止(含快樂炒、大樂放鬆區)，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。(下半季阿迷趴、GIRLS DAY、初音未來以及辣酷甜趴皆為加價主題日)
全猿主場不分一、三壘座位席都是10號隊友。下半季開始，受歡迎的主題企畫陸續登場，7月21日「樂天集團日」讓樂天生態圈與大家一起READY，7月22日及23日主辦「YOKOSO桃猿」，全場感受日式祭典氣氛；8月17日、19日及20日經典阿迷趴換上一身戎裝，8月17日榮耀國軍，19日及20日賽後精彩勞軍歌舞為你READY。
九月主題趴海襲來，GIRLS DAY主題趴將在9月2日開催，全內野贈送GIRLS DAY主題禮，要創造最大球場女兒國；虛擬歌手初音未來的一日10號隊友限定將在9月3日現身全猿主場，10變01，01變10！9月7日下半季上班族趴又要號召10號隊友打卡上班，而16日及17日預計迎接電競熱潮，相關主題在全猿主場登場。9月29日「月娘趴」則是要讓中秋更歡樂，看到嫦娥也別驚訝。
光輝十月開始就有「格鬥天王主題趴」來迎接，不知火舞會不會猿風加油？10月7日及8日「浪Live辣酷甜趴」樂情登場，史無前例規劃十三個樂天女孩應猿席供售，每席女孩禮敬請期待，樂天女孩將使出渾身解數迎賓，獻上新單曲。最後一個假日主題趴將舉辦「格力高10號隊友趴」，超越勝負煙火搭配著專屬10號周邊相互輝映，一起期待美好的全猿主場！