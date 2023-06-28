國民黨通過行為規範 若小雞找他黨站台最重得撤銷黨籍
國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，不少小雞開始與民眾黨總統參選人柯文哲互動，為避免此情況對藍營選情造成傷害，國民黨中常會今（28）日通過「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，其中明文規定黨員不得有為非國民黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該參選人競選組織任何職務，而且未經黨部同意，不得為非黨籍參選人助選、助勢，也不得邀請非黨籍參選人為自己助選，違者得處停止黨權處分，情節重大者還會被撤銷黨籍。
記者余祥／台北報導
行為規範還規定，黨員應全力協助國民黨提名（徵召、核准）參選同志當選，違反規定者將依情節輕重予以停止黨權2年以下的處分，若情節重大，嚴重損害黨譽者，得予以撤銷黨籍處分。
此外，該規範還明定，黨員在競選活動期間，不得有違反國民黨政策及決議，或同志間相互攻訐言論與行為，違者得處停止黨權處分，情節重要者得處以撤銷黨籍或開除黨籍處分。
不過，該規範也規定，如果黨員與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或基於重大政治任物需要的考量，得專案報請中央核准，不受前述規定限制，而且選舉區內若無提名參選人，黨員得經該選區的黨部同意後，為友黨或無黨籍參選人助選，如果對本規範有爭議，由中央考紀會做統一解釋。