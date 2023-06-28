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炒作服貿議題被酸搶深藍票　柯文哲霸氣回：我什麼票都要

▲柯文哲送自己新書「柯P管理學」給顏寬恒（左二）、鄭銘坤（右二）等人。（圖／顏寬恒提供，2023.06.28）
▲柯文哲送自己新書「柯P管理學」給顏寬恒（左二）、鄭銘坤（右二）等人。（圖／顏寬恒提供，2023.06.28）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨主席柯文哲近來拋出服貿議題，被藍委批評搶深藍選票；綠營則指柯文哲當年只到太陽花學運吃了兩個便當。針對藍綠的指控，柯文哲說，自己不只想要深藍的票，是所有的票都要；至於只去2次太陽花學運，他回「我當時還在台大上班，如果整天在那兒才是有問題」。

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民眾黨今（28）日公告徵召前立委蔡壁如參選台中市第一選區立委，柯文哲隨即到中一選區的大甲鎮瀾宮參拜。鎮瀾宮董事長顏清標今早出國，由副董事長鄭銘坤與前立委顏寬恒接待，柯文哲致贈自己的新書「柯P管理學」給兩人。

柯文哲日前接受媒體專訪，針對近來引起關注的重啟海峽兩岸服務貿易協議談判議題，表示不論是服貿、貨貿，台灣應思考在無法脫鉤情況下降低風險，並主張先通過兩岸協議監督條例，貨貿比服貿先。

立法院國民黨團今早在記者會批評柯文哲，過去清清楚楚反對服貿，現在為了拉藍軍的票，又回到要服貿。立院民進黨團副幹事長洪申翰則指，柯文哲當年只到太陽花學運現場秀一下，就跑去參與宗教遶境，柯善於利用短期獲利，收割社會輿情跟氛圍，用過就放棄，這就是柯文哲的本性。當年在學運現場的史書華醫師也痛批，整個學運期間柯僅來過太陽花醫療團2次，且「吃完便當就走了」。

▲民眾黨公告徵召前立委蔡壁如參選台中市第一選區，柯文哲隨即到大甲鎮瀾宮參拜。（圖／顏寬恒提供，2023.06.28）
▲民眾黨公告徵召前立委蔡壁如參選台中市第一選區，柯文哲隨即到大甲鎮瀾宮參拜。（圖／顏寬恒提供，2023.06.28）
柯文哲受訪時表示，他衡量事情只看對錯、對台灣未來是不是好的，他不只要深藍的票，而是「什麼票我們都要」。對於被批評只去太陽花學運吃了兩個便當，他表示「我當時還在台大上班，哪有可能整天在那兒？如果整天在那兒才是有問題！有些事反該要倒過來問，當時他們為什麼能在那兒待20幾天？」至於被指個性擅長收割，他說「我努力提出論述，去爭取台灣社會的支持，這樣而已哪有什麼特別的？」

對於國台辦發言人朱鳳蓮強調，服貿議題應以九二共識為基礎。柯文哲說，九二共識距今已超過30年，「到底九二共識內容是什麼，到現在為止，沒有很明確清楚的文字上的定義」。他不解為什麼一定要侷限在一個名詞？認為雙方有實質的交往、善意比較重要，「每天侷限在一個名詞，搞得大家都不高興，沒有必要」。

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