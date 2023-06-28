瓦格納兵變計畫傳俄將領知情　疑為俄軍內鬨跡象

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他們同時表示，有跡象顯示，支持普里格津欲以武力改變俄國國防部領導階層的俄國將領，或許不只一人。美國現任和前任官員指出，若不是認定其他有權有勢之人會出面協助，普里格津斷不會貿然行動。
蘇洛維金將軍如果確實參與兵變行動，將會是蒲亭揮軍侵烏以來，最新一個俄軍領導階層內鬨的跡象，也是「瓦格納派」和「蒲亭軍事顧問團派」這兩方陣營支持者，分歧擴大的徵兆。蒲亭兩大軍事智囊分別為國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）以及參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。
俄國高層效忠對象分歧，還有其他跡象可循。前美國駐莫斯科大使麥弗爾（Michael McFaul）指出，「想想看，（瓦格納）多麼輕易」就拿下俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）」。他說：「俄羅斯到處都有武裝警力，但突然間，卻沒有一個人可以拿出任何作為？」
獨立專家團、美國及友邦官員表示，瓦格納首腦普里格津似乎認定，當他的瓦格納8000軍力前進莫斯科時，俄國軍隊有很大一部分會集結在他這一邊。
前任美國官員表示，蘇洛維金將軍並不支持把蒲亭推下台，但在國防部長蕭依古以及參謀總長格拉西莫夫必須解職一事上，似與普里格津意見一致。
俄羅斯在烏克蘭戰爭的整體表現普遍被評為「差強人意」，而少數幾場勝利都得歸功於蘇洛維金將軍和普里格津，但這兩人在烏克蘭戰術上，都曾與蕭依古和格拉西莫夫發生過衝突。
根據攔截到的通訊紀錄，美國官員的結論是，蘇洛維金是強硬派的代表，此派旗下的將領們欲對烏克蘭人採取最強硬的策略。同樣的，普里格津經常抱怨俄國國防和軍事高層未提供瓦格納足夠武器。
美國官員說，蒲亭如今必須決定他是否認為蘇洛維金將軍協助瓦格納首腦兵變，也必須決定該如何回應。
俄國國內情報單位今天雖撤銷針對普里格津及其瓦格納成員在「武裝兵變」的刑事指控，但分析家認為，蒲亭如果找出蘇洛維金將軍直接協助普里格津的證據，將不得不解除蘇洛維金的指揮權。
美國部分前任官員認為，如果證據指向蘇洛維金將軍或多或少對瓦格納的計畫知情，但未予以協助，蒲亭可能會手下留人。目前為止，分析家認為蒲亭意在把兵變一事歸咎在這個傭兵組織首腦的頭上。
紐時這篇報導所採訪的美國官員等人，都以匿名方式討論敏感情資，並強調美國等盟邦目前所掌握的都屬初步情資。
俄國大使館婉拒置評。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120628