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瓦格納兵變計畫傳俄將領知情　疑為俄軍內鬨跡象

▲根據聽取過美國相關情資的美方官員說法，一名俄羅斯高階將領其實事先已掌握俄國傭兵組織瓦格納集團的兵變計畫。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據聽取過美國相關情資的美方官員說法，一名俄羅斯高階將領其實事先已掌握俄國傭兵組織瓦格納集團的兵變計畫。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）根據聽取過美國相關情資的美方官員說法，一名俄羅斯高階將領其實事先已掌握俄國傭兵組織瓦格納集團的兵變計畫。這讓人不禁要問，瓦格納領導人在俄軍高層內部有多少支持。

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瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上週末發動兵變，為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）掌權23年來最戲劇化的一次威脅。「紐約時報」報導，美國多位官員表示，他們現在正試著了解，曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin），是否曾協助策劃普里格津這項行動。

他們同時表示，有跡象顯示，支持普里格津欲以武力改變俄國國防部領導階層的俄國將領，或許不只一人。美國現任和前任官員指出，若不是認定其他有權有勢之人會出面協助，普里格津斷不會貿然行動。

蘇洛維金將軍如果確實參與兵變行動，將會是蒲亭揮軍侵烏以來，最新一個俄軍領導階層內鬨的跡象，也是「瓦格納派」和「蒲亭軍事顧問團派」這兩方陣營支持者，分歧擴大的徵兆。蒲亭兩大軍事智囊分別為國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）以及參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

俄國高層效忠對象分歧，還有其他跡象可循。前美國駐莫斯科大使麥弗爾（Michael McFaul）指出，「想想看，（瓦格納）多麼輕易」就拿下俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）」。他說：「俄羅斯到處都有武裝警力，但突然間，卻沒有一個人可以拿出任何作為？」

獨立專家團、美國及友邦官員表示，瓦格納首腦普里格津似乎認定，當他的瓦格納8000軍力前進莫斯科時，俄國軍隊有很大一部分會集結在他這一邊。

前任美國官員表示，蘇洛維金將軍並不支持把蒲亭推下台，但在國防部長蕭依古以及參謀總長格拉西莫夫必須解職一事上，似與普里格津意見一致。

俄羅斯在烏克蘭戰爭的整體表現普遍被評為「差強人意」，而少數幾場勝利都得歸功於蘇洛維金將軍和普里格津，但這兩人在烏克蘭戰術上，都曾與蕭依古和格拉西莫夫發生過衝突。

根據攔截到的通訊紀錄，美國官員的結論是，蘇洛維金是強硬派的代表，此派旗下的將領們欲對烏克蘭人採取最強硬的策略。同樣的，普里格津經常抱怨俄國國防和軍事高層未提供瓦格納足夠武器。

美國官員說，蒲亭如今必須決定他是否認為蘇洛維金將軍協助瓦格納首腦兵變，也必須決定該如何回應。

俄國國內情報單位今天雖撤銷針對普里格津及其瓦格納成員在「武裝兵變」的刑事指控，但分析家認為，蒲亭如果找出蘇洛維金將軍直接協助普里格津的證據，將不得不解除蘇洛維金的指揮權。

美國部分前任官員認為，如果證據指向蘇洛維金將軍或多或少對瓦格納的計畫知情，但未予以協助，蒲亭可能會手下留人。目前為止，分析家認為蒲亭意在把兵變一事歸咎在這個傭兵組織首腦的頭上。

紐時這篇報導所採訪的美國官員等人，都以匿名方式討論敏感情資，並強調美國等盟邦目前所掌握的都屬初步情資。

俄國大使館婉拒置評。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120628

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