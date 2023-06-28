NCC通過鏡電視上架86頻道 國民黨要陳耀祥下台、賴清德表態立場
國家通訊傳播委員會（NCC）今（28）日審查鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案，在主委陳耀祥與3位委員同意下，以4比0讓兩案順利過關，允許鏡電視登上凱擘、台固集團等共32家有線電視系統的86頻道。國民黨要求，陳耀祥下台，民進黨主席賴清德說清楚，是否支持NCC這樣的蠻橫行徑？
記者余祥／台北報導
國民黨表示，NCC不顧鏡電視長期爭議，背棄對立法院的承諾，趁立院休會期間，以及一位堅持徹底調查鏡電視爭議案的NCC委員確診請假的情況下，火速排審鏡電視相關議案，到底是在急什麼？NCC突襲式將鏡電視案安插在今天審查，根本就是把黑手伸進第四權、伸進新聞媒體中，意圖干預新聞自由。
國民黨表示，立法院本來就有決議「先調查有結果才能夠審查」，今天結果尚未出爐，此舉一出根本就是為政治目的所行的黑箱作業。況且，陳耀祥都已被列貪汙瀆職的被告，不快點下台，到底憑什麼有資格主持會議？從中天關台、數位中介法、到現在又想強渡關山，NCC根本黨意為重，完全失去獨立性。
國民黨說，民進黨當年說黨政軍退出媒體，現在卻是黨政軍抓住媒體，民進黨悖離當初諾言，身為現任黨主席的賴清德，既然要選總統，就請出面表態立場，是否支持NCC這樣的蠻橫行徑？國民黨一直以來堅持捍衛新聞自由以及第四權，呼籲民進黨不要踐踏第四權的獨立性與與尊嚴，更不要讓台灣的民主貽笑國際 ，把自由開放的民主社會、公權力還給台灣人民。