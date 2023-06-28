汐止某幼兒園餵藥案！毛髮檢測出爐 未檢出「苯巴比妥」全案簽結
日前，新北市板橋某幼兒園被爆出疑似餵藥案，其中同體系、位在汐止的幼兒園一名學童尿液檢驗疑似異常，士林地檢署15日展開調查，於第一時間取得相關監視器等資料，並密集訊問負責醫療院所醫事人員、幼兒園相關人員，囑託專業醫療機構進行該名學童的尿液及毛髮等檢驗後，今（28）日全案簽結，偵查結果認為「尚與犯罪無涉」，請家長及民眾放心。
記者孫唯容／綜合報導
士林地檢署表示，全案涉醫療專業部分，汐止幼兒園該名學童尿液經台北榮民總醫院進行複驗，以更為精確的「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS)」檢測後，未檢出苯巴比妥（Benzodiazepine）成分。
承辦檢察官為求周延及詳盡調查，再經家長同意採集該學童毛髮，連同該學童從今年1月起平常所服用一般診所醫師合法開立處方用藥，一併送請鑑識專業之法務部法醫研究所進行鑑驗後，經該所以（LC/MS/MS)定性分析法進行檢測結果，送驗之毛髮及上述處方箋所示全數藥物，均未檢出Benzodiazepine及Barbiturate成分。
士林地檢署表示，綜合上開人證、物證、書證、專業醫療及鑑識機關鑑驗結果等各情，經專案小組主任檢察官、檢察官縝密調查，一一查證，認本件尚與犯罪無涉，依法將報結。
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