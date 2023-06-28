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《鏡電視》換董、上架案通過　藍黨團揚言「下會期拒審NCC預算」

▲NCC今通過《鏡電視》申請負責人、公司章程變更暨換發執照續行討論案，國民黨團下午召開記者會要求陳耀祥下台負責，並揚言下會期拒審NCC預算。（圖／記者翁子竣攝，2023.06.28）
▲NCC今通過《鏡電視》申請負責人、公司章程變更暨換發執照續行討論案，國民黨團下午召開記者會要求陳耀祥下台負責，並揚言下會期拒審NCC預算。（圖／記者翁子竣攝，2023.06.28）

記者翁子竣／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（28）日召開委員會，審議《鏡電視》申請負責人、公司章程變更暨換發執照續行討論案，在NCC主委陳耀祥與3位委員同意下，以4比0過關，允許《鏡電視》上架中嘉、凱擘、台固等共32家有線電視系統86頻道。對此，國民黨立法院黨團下午召開記者會，痛批陳耀祥執行民進黨黨意，應下台負起責任，並揚言下會期拒審NCC預算。

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《鏡電視》風波未解，陳耀祥今於NCC大樓召開委員會審議《鏡電視》案，共7名NCC委員除副主委翁柏宗未出席，林麗雲、王維菁因無法判斷決定棄權，陳耀祥與其餘3名委員以4比0票數通過兩案，引發在野黨群起圍剿。

針對結果，國民黨團今下午召開「NCC淪為民進黨的NCC，陳耀祥下台負責！」記者會，總召曾銘宗強調，國民黨團主張陳耀祥下台負責，並且下會期拒審NCC預算，NCC是國家通訊傳播委員會，為政府30幾個機關，少數將國家兩字放上的獨立機關，必須獨立依法行政。

曾銘宗質疑，在陳耀祥主政底下，卻聽總統府、行政院與民進黨意見，NCC已淪為民進黨的NCC，尤其對不同意見的中天電視撤照，更淪為世界級笑話；NCC對中天撤照以公司治理不佳為由，但是NCC對中天電視處分，已連續11次被行政法院撤銷，表示NCC處分違法，不但違法還極其荒謬。

曾銘宗提到，他長年在行政機關服務，就像他以前當金管會主委，1、2個案子被撤銷就很誇張，連續11次凸顯陳耀祥膽大妄為，處分是充分執行民僅黨黨意，而NCC今強行通過《鏡電視》案，期間有多少問題沒去查證？有無掏空問題？情形可能比中天電視公司治理嚴重100倍，並葬送NCC公信力。

國民黨立委林德福則說，《鏡電視》申設過程充滿爭議，不管財務、股權甚至董監人事狀況不斷，府院高層施壓且闖關讓鏡電視三董一監集體請辭，陳耀祥甚至被台北地檢署列為《貪汙治罪條例》貪瀆罪被告，審查過程疑慮重重，陳耀祥卻仍強渡關山。

林德福提到，今天國民黨團去NCC抗議陳耀祥荒唐，陳耀祥強力護航黑箱審查，且為阻擋立委進入，將樓梯公共安全門全部鎖上，無視公共消防安全；陳耀祥先前也在立法院承諾，在爭議未完全調查清楚前，絕對不會審查《鏡電視》案，如今又再度食言。

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