貴妃最愛但升糖指數高　糖友留意「一把荔枝三把火」

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荔枝保存小訣竅：整束冷藏或個別泡鹽水農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享，夏天來臨，正是品味荔枝好時節。高雄市是臺灣最大的荔枝產地，其中又以大樹、旗山和杉林種植面積最廣，其次為臺中市跟南投縣。
新鮮荔枝採收2至3日後，果皮便容易失水，產生硬化及褐化，所以購買後可視用途和食用頻率，以整束冷藏或個別泡鹽水冷藏保存。若想將荔枝製作為甜點或飲品，也可以去殼去籽後冷凍保存，最長可保鮮約1個月。
荔枝不僅多汁鮮甜，更含鉀、檸檬酸、精氨酸和維生素B、C等營養，但因荔枝屬於高升糖指數的水果，傳統亦有「一把荔枝三把火」的俗諺，應避免空腹食用，有需要控制醣份者，可以洽詢醫生意見並酌量食用。
▲購買荔枝後可視用途和食用頻率，以整束冷藏或個別泡鹽水冷藏保存。（圖／擷取自農糧署粉專）
有助預防高血壓 降低心血管疾病與中風台灣癌症基金會資料顯示，1份荔枝（9顆）熱量大約60大卡，在夏季水果當中與芒果、葡萄相當。荔枝含有豐富的鉀，每100公克果肉約含180毫克，特別有助於預防高血壓，降低心血管疾病與中風的危險。
荔枝含有豐富的維生素C，其含量大約是每日建議攝取量的85%，除了可避免結締組織（例如軟骨、關節、血管壁..等）發生異常外，在美麗與健康兩方面都扮演重要的角色。維他命C保護上皮細胞、修復受傷的組織。也能與食物中的維他命E及硒結合，強化對抗自由基的攻擊及細胞傷害，進而增加免疫能力，防止基因變異致癌。
荔枝富含有機酸（果酸、甘氨酸、檸檬酸、蘋果等），可使體類致癌物質亞硝酸胺良性化。現代科學研究表明，荔枝對大腦組織細胞有補養作用，能明顯改善失眠、健忘、神疲等症狀，還能促進皮膚組織細胞的新陳代謝，改善色素的分泌及沉著。其中的色胺酸是天然的安眠藥，是大腦製造血清素的原料，這種神經傳導物質能讓人放鬆、心情愉悅，因減緩神經活動而引發睡意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58275
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