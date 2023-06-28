空降台中單挑立院副院長蔡其昌　蔡壁如坦言陸戰很吃力

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甫被黨中央公告將徵召參選的蔡壁如全程跟隨，媒體問及現任民進黨立委蔡其昌不僅是立法院副院長，本屆得票數更是全國男立委最高，未來打起陸戰是否會覺得吃力？
蔡壁如秒回「那是必然的」，她表示民眾黨只成立短短4年，最缺乏基層組織戰，但總是要有人做，必須「有人帶頭、勇於挑戰」。她指出台中位於台灣南來北往中心點，人文匯集，不僅在地產業有很多隱形冠軍，觀光、農業都有特色，未來民眾黨將決戰中台灣，自己會提出政策規劃，目前心中已有一些贏的策略，等黨部正式提名，就會開始推出來。
至於未來是否可能藍白合？蔡壁如說，她的目標是團結一切可團結的力量，理念相同、想讓國家變好的人都可以團結在一起，不一定要組非綠聯盟。
國民黨在中一選區尚未推出人選，明天黨內登記截止，以地主之名接待的顏寬恒，沒把話說死，他表示在野大聯盟共同理念都是下架民進黨，希望每位參選者都是愛地方、愛鄉土、守護在地的優秀候選人。
媒體再問，柯文哲、侯友宜誰是總統最強人選？顏寬恒笑稱「柯市長都沒有為難我了，請媒體朋友也不要為難我」，並說「能得到人民的信賴是每個候選人心中最大的希望，大家都要加油」。
顏寬恒說，中二立委補選時，他的家族和大甲鎮瀾宮受到很多不理性的攻擊，自己很感念柯爸柯媽在他最困難的時候，伸出援手雪中送炭，柯文哲對媽祖文化很虔誠，已跟著遶境2次，自己代父親出面接待是人之常情，外界不必過多聯想。