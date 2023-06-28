蕭敬騰撞球球技了得、愛吃路邊攤　你不知道天王的5件事

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老蕭參加選秀節目《超級星光大道》第一季踢館賽一鳴驚人，帶點「凌峰式」的嘶吼唱腔極具爆發力，其實他最初展現對音樂的喜愛不是唱歌，當年老蕭在家中無意間發現一張邦喬飛的CD，雖然聽過樂團名字，但不熟他們的音樂，聽了之後的感想就覺得節奏很重，讓他突然興起想學打鼓的念頭，便要求媽媽讓他學鼓，後來到家裡附近開始學打爵士鼓。
喜歡音樂卻不唸音樂
即便愛音樂成痴，不過老蕭高中、大專都沒選擇讀音樂專科，反而去唸室內空間設計系、化妝品應用與管理系及觀光與休閒事業管理系，老蕭解釋，除了音樂，他非常喜歡畫畫，國中參加過繪畫比賽，還拿到佳作，然而，老蕭以為唸這些科系就可以全然投入自己的興趣，其實不然，在學校不能只學畫畫，還要讀書和學習其它技能，讓不愛上課、唸書的他過得很痛苦。
討厭吃西餐、愛吃路邊攤
在萬華長大的老蕭，曾在節目中帶主持人一訪位於西園路巷內、從小吃大的麵攤，透露小時候只要存到35塊錢，就會自己過來點一碗海鮮拉麵吃，還要加胡椒粉才夠道地，主持人說很喜歡和朋友坐在路邊攤吃美食，老蕭聽了很認同，還補充「我討厭吃西餐」，成名後，他也曾請司機到攤位一次帶走8碗，對兒時的味道念念不忘。
差一點當撞球國手？
老蕭自爆國小三年級就開始打撞球，練就一身好球技，自豪地說「我曾經可以靠撞球維生」，年輕時他和父親關係不好，痛恨對方的打罵教育，所以變得不愛回家，經常睡在撞球店，澡也不洗，還因此長汗斑，對此，老蕭有點不好意思地說：「那是小時候啦！現在不會了！」
從小就學會剪頭髮
多才多藝的老蕭還有一項技藝，剪頭髮，從來沒學過剪髮的他無師自通，小時候就會剪自己和同學的頭髮，出道後，老蕭幫經紀公司同事、小禎女兒Emma操刀過髮型，水準不輸專業設計師，此外，他還會染髮跟修眉，讓人意想不到。