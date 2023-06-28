蕭敬騰情史「偏好姊弟戀」！出道16年零緋聞　求婚大14歲經紀人

蕭敬騰撞球球技了得、愛吃路邊攤　你不知道天王的5件事

▲你不知道蕭敬騰的5件小故事。（圖／記者林調遜攝）
▲你不知道蕭敬騰的5件小故事。（圖／記者林調遜攝）

記者楊穎軒／綜合報導

蕭敬騰（老蕭）叱吒華語樂壇16年，至今站穩新搖滾天王的地位，這位當年的「省話一哥」、「微笑老蕭」身價已不可同日而語，為人謙遜、致力公益多年的他，專情也重義，在演藝圈結識許多好友，近日也向愛情長跑多年的經紀人Summer（林有慧）求婚成功，36歲踏入人生新階段，還有哪些是你可能不知道的老蕭小故事？

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▲蕭敬騰領軍獅子Lion參與「超犀利趴11」。（圖／記者林調遜攝, 2020.08.22）
▲老蕭從駐唱歌手一躍成為搖滾天王。（圖／記者林調遜攝）
音樂啟蒙不是唱歌

老蕭參加選秀節目《超級星光大道》第一季踢館賽一鳴驚人，帶點「凌峰式」的嘶吼唱腔極具爆發力，其實他最初展現對音樂的喜愛不是唱歌，當年老蕭在家中無意間發現一張邦喬飛的CD，雖然聽過樂團名字，但不熟他們的音樂，聽了之後的感想就覺得節奏很重，讓他突然興起想學打鼓的念頭，便要求媽媽讓他學鼓，後來到家裡附近開始學打爵士鼓。

▲▼老蕭的音樂啟蒙是打鼓，不是唱歌。（圖／NOWnews資料照、翻攝自蕭敬騰臉書）
▲▼老蕭的音樂啟蒙是打鼓，不是唱歌。（圖／NOWnews資料照、翻攝自蕭敬騰臉書）
▲▼老蕭的音樂啟蒙是打鼓，不是唱歌。（圖／NOWnews資料照、翻攝自蕭敬騰臉書）
喜歡音樂卻不唸音樂

即便愛音樂成痴，不過老蕭高中、大專都沒選擇讀音樂專科，反而去唸室內空間設計系、化妝品應用與管理系及觀光與休閒事業管理系，老蕭解釋，除了音樂，他非常喜歡畫畫，國中參加過繪畫比賽，還拿到佳作，然而，老蕭以為唸這些科系就可以全然投入自己的興趣，其實不然，在學校不能只學畫畫，還要讀書和學習其它技能，讓不愛上課、唸書的他過得很痛苦。

討厭吃西餐、愛吃路邊攤

在萬華長大的老蕭，曾在節目中帶主持人一訪位於西園路巷內、從小吃大的麵攤，透露小時候只要存到35塊錢，就會自己過來點一碗海鮮拉麵吃，還要加胡椒粉才夠道地，主持人說很喜歡和朋友坐在路邊攤吃美食，老蕭聽了很認同，還補充「我討厭吃西餐」，成名後，他也曾請司機到攤位一次帶走8碗，對兒時的味道念念不忘。

▲老蕭鍾愛老家路邊攤的海鮮拉麵。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）
▲老蕭鍾愛老家路邊攤的海鮮拉麵。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）
差一點當撞球國手？

老蕭自爆國小三年級就開始打撞球，練就一身好球技，自豪地說「我曾經可以靠撞球維生」，年輕時他和父親關係不好，痛恨對方的打罵教育，所以變得不愛回家，經常睡在撞球店，澡也不洗，還因此長汗斑，對此，老蕭有點不好意思地說：「那是小時候啦！現在不會了！」

▲老蕭撞球球技高超。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）
▲老蕭撞球球技高超。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）
從小就學會剪頭髮

多才多藝的老蕭還有一項技藝，剪頭髮，從來沒學過剪髮的他無師自通，小時候就會剪自己和同學的頭髮，出道後，老蕭幫經紀公司同事、小禎女兒Emma操刀過髮型，水準不輸專業設計師，此外，他還會染髮跟修眉，讓人意想不到。

▲老蕭曾幫小禎女兒剪頭髮。（圖／翻攝自胡小禎IG）
▲老蕭曾幫小禎女兒剪頭髮。（圖／翻攝自胡小禎IG）

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