大缺工！移工新來源國洽談中　外界點名緬甸或印度

受到高齡化和少子化影響，我國缺工問題日益嚴重，隨著疫情逐步解封後，又重新開放引入移工，目前我國總移工人數為72.8萬人，然而仍是無法彌補勞動力缺口。勞動部表示正在積極尋找新的人力來源國，洽談階段不方便太早透露，預計今年下半年揭曉，而外界則點名可能的新來源國分別為緬甸與印度。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據內政部統計資料，我國移工來源國包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、蒙古，但受到政治因素和風俗習慣影響，以印尼、菲律賓、泰國、越南為主力。勞動部近年來持續積極開發新的移工來源國，目標鎖定新南向國家成員。從2020年開始就傳出有新的移工來源國在洽談，但始終未能成功，如今傳出有望跟印度合作，讓民間缺工的企業翹首以盼。
勞動部長許銘春表示，台灣與該國雙方正在密切研議雙方的合作備忘錄內容，待內容確定後，還有各自國內的程序要進行，不僅新來源國要經過該國的相關法制程序、勞動部也要將相關內容報告給行政院，目前希望在下半年可以簽訂MOU。
民間仲介業者則認為，過去緬甸曾談到要簽訂MOU，沒想到緬甸發生大動盪，協商也只能停擺。而且即便談妥MOU，目標國也可能受到中國的干預與影響。不過，民間仲介業者傾向從印度引入，畢竟印度人大多擅長英語、數理方面強，對台灣的科技產業有助益，且印度與中國關係不睦，比較不會受到國際政治的干涉。