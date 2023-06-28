遊日付現搭配刷卡！專家建議高回饋才划算　雙幣卡還有這好處

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金融比較平台Money101副理張書敏接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，使用雙幣信用卡的好處，可節省換匯時間、換匯成本。一般信用卡一律以新台幣付款，海外消費會依照即期匯率，根據結算日的匯率決定最後扣款金額，難保當日匯率會不會落在較高點。
不過，像在日本可以選擇JCB卡，因只需經過一次「換匯」，也就是日圓換成新台幣，匯價相對好些，若是以MasterCard 、Visa刷日圓，會經過2次「換匯」，先將日圓換算為等值美元，再由美元換算為新台幣，就比較不划算。
相較之下，張書敏說，雙幣卡因搭配外幣帳戶使用，持卡人平時可趁匯價較低時，先兌換外幣存起來，海外刷卡消費時，就直接從信用卡外幣帳戶扣款，減少換匯成本。
只是，申辦雙幣卡得設立銀行外幣帳號，這樣當信用卡開卡後，才可搭配外幣帳戶自動扣款， 而且要先選擇幣別，一般是美元、日圓、歐元擇一，日後即可使用該幣別進行海外消費。 另外，要注意的是不論一般信用卡還是雙幣卡，在海外刷卡，銀行會收取1.5%的手續費，包括國際通用信用卡組織收取1%及銀行收取0.5%。
因此，張書敏建議，手頭有資金者可以將資金分配好，分批換匯以分散風險，趁日圓換匯價低點時，先兌換存起來，直接省去一般信用卡換匯成本，並選擇回饋超過1.5%的雙幣卡，就可抵掉1.5%手續費，達到真正的優惠效益。當然，若在海外要刷一般信用卡，建議要選高回饋信用卡，至少3%以上回饋才划算，才能抵掉手續費及匯差。
目前不少銀行雙幣卡都會搭配額外福利，像是刷卡現金回饋、換匯減分等優惠，有些銀行也會與海外商家合作，消費者只要透過合作通路購物，就能賺回饋，像是玉山銀行祭出卡友權益至年底JCB日圓極致卡日本最高享3%回饋無上限（內含免收 1.5%海外刷卡手續費）；台新雙幣卡國外刷卡享2.5%現金回饋無上限；永豐幣倍卡更祭出最高7%回饋，當中有4%是精選通路海外旅遊或網購才用得上，不過單純在日本消費有3%回饋。
玉山銀行個金總處資深副總經理謝武明受訪時則建議，民眾海外旅遊除帶外幣之外，一般信用卡及雙幣信用卡都可備用，主要雙幣卡可避免匯率波動，在平常外幣便宜時可先買入備用，當外幣價格變貴時，就用雙幣卡直接從帳戶扣除外幣，如果外幣價格比平常換匯更低時，就可改用新台幣扣款，讓海外消費支付選擇更有彈性。
不過，他也坦言，雙幣卡也有些先天限制，就是只能選擇單一外幣，而且申辦時就要先選好幣別，這部分目前仍待克服，也希望未來能有多幣別可選擇，而據他透露，目前雙幣卡以選擇美元的仍占多數，主要是美元存款利率較高，加上日圓換匯現在也很方便。