搶攻泰國觀光客來嘉義！安排廟會走陣表演　推廣「木都」之美

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黃敏惠市長表示，「木都」嘉義市有悠遠且豐富的人文歷史，市區保有6千多棟木造建築，宛如一座城市森林。建城300餘年的嘉義市更完整保存許多特別的宗教節慶文化，例如每年玄天上帝誕辰舉辦的高空鞦韆節、嘉邑城隍廟的中元祭，都是充滿亮點、值得國際遊客前來感受的傳統慶典。嘉義與「家意」同音，嘉義人與天俱來的熱情，讓許多遊客深深感受彷彿回家般的親切。熱情邀請泰國觀光客來台旅遊一定要走訪嘉義市，體驗賓至如歸的熱情。
外交部駐泰國代表處副代表薛秀媚公使表示，疫情對各國的觀光旅宿業造成巨大衝擊，感謝黃敏惠市長親率團隊，成為城市最佳代言人，從觀光、文化、產業與宗教等各方各面介紹嘉義市的精采。薛公使盛讚黃敏惠市長觀光推廣不遺餘力，實為縣市表率，表示嘉義市是全台知名的觀光勝地，無論是文化、美食或宗教遊程，都充滿人文魅力與深度。而且根據交通部觀光局統計，111年嘉義市旅宿業人次不僅回升至184萬人次，更創下了歷史新高，亮眼的成果展現了嘉義市政府團隊的努力。希望外交部能為嘉義市更添助力，透過雙向交流，讓嘉義市躍上國際舞台，振興台灣的國際之旅。
交通部觀光局駐曼谷辦事處主任陳憶婷表示，嘉義市是疫後第一個由縣市長帶隊前往泰國辧理觀光推介會的城市，泰國是台灣在東南亞重要的觀光市場，觀光局推出團客人數在4人以上，旅遊天數三天兩夜以上，即可以申請5000元的團費補助，期待透過與泰國業者的合作，以及各項優惠措施的推動，吸引更多泰國朋友前來嘉義市探索美景、品味美食，體驗豐富的文化活動。
泰國出境旅遊協會(TTAA)副會長Somchai Chomraka表示，感謝黃敏惠市長的到訪，使嘉義市在泰國的觀光市場上獲得更大的影響力，期待未來透過航空公司與旅行社的合作，將嘉義市的旅遊平台推廣到泰國市場。泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川表示，在泰國有5,000家台商企業、逾25萬台人於此，今年台灣更躍升為對泰國的第一大投資國，期待未來台灣與泰國能在各方面上更緊密。
嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，近幾年的疫情確實對全球觀光產業造成很大的衝擊，但台灣仍是國際旅遊市場熱門首選之一，像是日本知名雜誌《BRUTUS》4月以「久違的海外，從台灣開始」為題，讓台灣再登封面，並介紹嘉義市是個充滿懷舊與新潮的南部城市。Netflix曾在2019年製作紀錄片「世界小吃」亞洲篇，就介紹嘉義地區4種小吃，其中的沙鍋魚頭、雞肉飯及豆漿豆花就在嘉義市，嘉義市已成為國際旅遊的新標竿。
今（28）日的推介會除由市府介紹嘉義市城市形象，城隍廟總幹事葛永樂、嘉義市旅館業者代表蘭桂坊花園酒店總經理顏永明、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗等人也分別介紹嘉義市宗教、特色旅館、美食伴手禮等觀光旅遊資訊。城隍廟更安排吉勝堂走陣，將臺灣特有家將表演原汁原味帶到現場，豔驚四座，掌聲不斷。會場並設有業者交流區，13個嘉義市業者攤位擠滿臺泰業者，彼此把握機會熱烈交流；城隍廟的攤位安排家將臉譜彩繪，現場演示家將臉譜的彩繪過程，同時開放體驗，希望開啟雙邊城市文化藝術、觀光旅遊等進一步交流的契機。