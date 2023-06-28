一圓日本夢！星野集團來台徵才「大學畢月薪47K起」 她一待近8年
台灣人熱愛的日本星野飯店來台徵才了！根據「星野集團」宣布在台灣大舉徵才，將於全年間招攬60名優秀的台灣人才，不拘工作經歷，以擔任服務人員及廚師職務為主，大學畢業月薪214800日圓（約合新台幣46177元）、專科畢業188000日圓（約合新台幣40421元），任職地點為日本北海道、東北與沖繩地區，有機會一圓日本夢。並分享現在任職於TOMAMU人力資源管理部的台灣人羅允唯，2015年起一待近8年。
記者蕭涵云/台北報導
疫情後旅行需求大增，「星野集團」因應未來品牌開展事業，準備後續新的住宿設施，不僅加強日本國內招聘，並宣布在台灣大舉徵才，將於全年間在台灣招攬60名優秀的台灣人才，需須擁有日本語能力試驗2級以上（N1、N2）語言技能，不拘工作經歷，採輪班制（每日規定的勞動時間為8小時），將擔任服務人員或廚師職務。開出大學畢業月薪214800日圓（約合新台幣46177元）、專科畢業188000日圓（約合新台幣40421元），任職地點為日本北海道、東北與沖繩地區。
「星野集團」直言招募的人力會以「多工制」能力為主要對象，公司內將提供商務學校「麓村塾」，以每年至少約100個各種商業基礎設計的課程，來提升員工技能；還看重讓員工自己選擇未來的規劃。以台灣主要招募的服務人員及廚師人力為例，錄取的優秀人才可參與以營銷理論為基礎的「服務大師課程」，或除了學習烹飪技術、也會參與食材成本計算來提高專業知識的「廚師課程」。
業者並分享星野集團2023年月薪214000日圓起薪，換算成無加班年收入達72萬新台幣、加班20H年收入為81萬；還透露明年將有薪資調整，2024年1月起，月薪為240000日圓起薪，換算成無加班年收入達79萬新台幣、加班20H年收入為90萬。
目前徵才相關資訊皆於104人力銀行上公布，服務人員除了負責房務打掃、公共區域清潔維護、餐廳內外場服務與協助、櫃檯住房退房基本顧客接待等職務，未來還可能擔任公關媒體應對，負責活動開發、活動導覽及人力安排等；或執行特定任務，像是庫存管理、營運分析、企劃管理等，甚至挑戰管理職務。
「星野集團」分享，目前隸屬於TOMAMU人力資源管理部的台灣人羅允唯，便是從台灣淡江大學日本語文學系畢業，2015年先從RISONARE小濱島餐廳服務做起，2017年到RISONARE Tomamu正式分配任職於森林餐廳，至2018年擔任現職。