指柯文哲、黃國昌享反服貿紅利 曾玟學轟：沒資格代言這運動
藍綠白陣營近來在重啟服貿議題展開攻防，民眾黨主席柯文哲自稱是「反黑箱」而非反服貿，昔同樣參與太陽花學運的時代力量前立委黃國昌，對於柯文哲此番話僅稱必須講清楚談判前提與內容。對此曾參與太陽花學運的無黨籍議員曾玟學今（28）日表示，柯、黃都是收盡反服貿政治紅利的人，若將運動簡化為反黑箱，「沒有資格繼續代言這場運動。」
記者陳威叡／台北報導
曾玟學今日赴民進黨中央，由主席賴清德宣布曾將與民進黨合作，參選苗栗縣第二選區立委。受訪時也被問及，對於近日來藍綠白在重啟服貿攻防。
出生318學運的曾玟學說，當年50萬人集結，有各自不同的聲音，包括反統戰、反黑箱、反服貿，甚至是有人看到學生被欺負而站出來。
曾玟學表示，如果將這場運動簡單化約為反黑箱，收盡政治紅利的政治人物，沒有資格繼續代言這場運動，柯文哲、黃國昌都是當時享受政治紅利的政治人物，應秉持當時支持他們的原因，堅決拒絕服貿協議。
曾玟學，當時參與運動的學生們，10年後成長茁壯，但也沒想到，重啟服貿10年後還會被拿出來，而大家跟10年前對於國家想像跟民主自由守護沒有變，會用不同模式守護國家。
曾玟學也坦言，自己退黨後沒有跟黃國昌有任何聯絡，他不認同將這場運動單純化約為反黑箱，黃國昌應該要清楚表態。