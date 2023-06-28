名家論壇》黎榮章／負面聲量3黨候選人比較！侯友宜內憂外患難解

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此外就是新北幼兒園疑似餵藥案纏身，侯友宜雖然親自與幼生家長座談，但民眾不滿情緒仍高漲，同樣為他帶來大量負聲量。柯文哲因為總體話題聲量高，因此負聲量也相對比賴清德高。而賴清德負聲量雖然是三人最低，但他6月主要被批評的是「戰時重啟核電」的發言，不只遭在野黨咬定「能源政策自相矛盾」、「那核電廠要延役」，連綠營自家人都不挺，認為賴清德突襲式發言，讓行政團隊很難為能源轉型政策辯護。
而若比較賴清德、侯友宜、柯文哲的負面熱詞關聯字。侯友宜方面，他的負面熱門關聯詞排名第一「九二共識」、第二「徵召」，主要都是藍營自家人對他的不滿，批他不公開表態接受九二共識，也批評國民黨徵召過程先射箭再畫靶，根本一開始就設定好要徵召侯。侯負面熱門關聯詞第三是「道歉」、第四是「負責」則都是針對近來熱議的新北幼兒園案，顯示憤怒家長的情緒已擴散到全網。至於第七的「演講」、第十的「說話方式」，則是跟他到校園演講有關，顯示他目前的人設並不討喜，還有人將原因歸咎為侯是警察出身，因此「警察」一詞也排在侯負面關聯熱詞第六名。
賴清德的負面關聯熱詞第一個就是「民進黨」、第二是「蔡英文」，顯然執政8年的民進黨與蔡英文，雖是賴清德競選時的一大倚仗，但也是甩之不去的包袱，而他20日拋出政府補助私立大學學費，也迅速帶動討論，「納稅錢」成為他負面關聯熱詞第6名。柯文哲的負面關聯熱詞第一是「郭台銘」，因為郭柯到底合不合、怎麼合，引發很多討論，郭台銘一下要支持國民黨、一下與柯文哲看海賞星，態度反覆，連帶與他看來有好的柯文哲也遭國民黨支持者批評。柯的負面關聯熱詞中也有很多針對他的人格特質，包括排名第六的「投機」、第七「說謊」、第十「中心思想」，網友質疑他性格投機、言行矛盾、沒有中心思想。而他過去自稱墨綠，如今卻變成打綠、兩岸一家親，也讓「墨綠」一詞擠入負面關聯熱詞排行第八。
總統選舉的空戰，無關乎就是針對政策、時事議題攻防，另一方面候選人積極透過社群經營，來展現自己的人設，但從目前看來，侯友宜負聲量最高，黨內整合都還沒完成，更別說要主動發動議題攻防，而他的人設更被貼上答非所問、跳針、警察等標籤，這些詞彙和他的關聯性強，可說是面臨了內外夾擊，無怪乎民調一落千丈。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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