特企／軒轅劍IP手遊鉅作《軒轅劍M：夢回雲山》雙平台火熱上市

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為歡慶遊戲雙平台上市，官方規劃一系列新手獎勵活動，《雲山初見》限時簽到活動凡玩家每日登錄成功，將能獲得強力護駕與珍稀坐騎等眾多獎勵，陪伴玩家度過漫長的的雲山旅程。
開服活動部分，凡玩家登入遊戲將於首次免費十連抽中，必定會有傳奇護駕李逍遙、林月如、驚鴻拓拔玉兒三位中的其中一位伴少俠共遊夢回雲山。另外，營運團隊也加碼大唐錦鯉抽獎活動，將於每晚三個固定時間抽出三位線上玩家，送出驚喜大獎！ 超強銀蛋護駕等好禮為劍友帶來超有感戰力提升，即刻步入雲山世界，下一個大唐錦鯉就是你！
世界觀延續正統軒轅血脈 眾多經典角色重磅登場
《軒轅劍M：夢回雲山》遊戲世界觀以《軒轅劍三》與《軒轅劍三外傳：天之痕》為基礎，遵從唐朝史實演繹出動人絕美的故事軸。故事起於天寶末年，四鎮節度使安祿山意圖叛亂，富甲天下的琉璃會高層不辭而別，避世多年的墨家後人幽然現世。然而。安史之亂導致山河飄搖，社稷垂危，來自異域的魔王終於露出爪牙，使得蒼生岌岌可危。 此時，軒轅劍現世，這時必須眾人齊心，蒐集流散各處的神器拯救壺中界，跟隨至聖王道指引，正邪之戰一觸即發！
為延續正統軒轅血脈，《軒轅劍M：夢回雲山》研發團隊不僅精心考究，更耗費心血將經典故事情節原汁原味重現在各階段遊戲歷程、場景設計以及配樂等環節當中， 玩家們將深度參與故事劇情，拼湊出專屬自己的軒轅世界。此外，軒轅系列經典要角，例如萬夫莫敵的「宇文拓」與溫柔婉約「于小雪」，或是充滿俠女風範的「拓跋玉兒」等人將在遊戲中輪番登場，陪伴玩家親身經歷每段難以忘懷的仙俠冒險。
回合制戰鬥增加克制、追擊 自由流派搭配打造最強劍隊
《軒轅劍M：夢回雲山》延續正統回合制戰鬥模式， 並結合陰、陽、冥三大屬性相剋、考驗玩家更多策略性操作！打破過去「敵我輪流攻擊」傳統玩法，玩家可透過各門派自成一格的「克制」、「追擊」等全新規則，為回合制戰鬥帶來全新演化之體驗。
而玩家也可透過七大門派技能流派，根據團隊策略或個人喜好自行選擇，建構各種技能組合，還能針對相應技能升級與加點調整，準確地提升整體戰鬥實力，達到一定等級後，還可以自由搭配技能，打造專屬自己的最強仙俠劍隊。
雙劍憶夢，緣續經典！上市夢幻聯動《仙劍奇俠傳》
《軒轅劍M：夢回雲山》遊戲上市，營運團隊也同步釋出好消息！遊戲計畫與《仙劍奇俠傳》進行夢幻聯動，玩家有機會在《軒轅劍M：夢回雲山》裡,體驗到《仙劍》故事與人物角色聯動的全新精彩內容！想知道更多遊戲介紹與上市資訊，歡迎關注新聞報導、官方粉絲團與官方網站最新訊息，恣意進入充滿軒轅情懷之仙俠世界！
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