蔡昌憲與空姐妻結婚7年！照顧孩子成夫妻課題 自認當爸後變穩重
男星蔡昌憲擔任本周節目《誰來晚餐14》的來賓，身為影歌視三棲藝人的他，同時也是公視台語台戲劇《苦力》、《牛車來去》的主要演員，在2021年又多了一個父親角色。這次是蔡昌憲第2次擔任節目嘉賓，他開心提到，「我這次跟上次最不一樣的應該是，我也結婚了、也生小孩了，他們都是有小孩的家庭，他們是怎麼去教小孩、跟孩子溝通，怎麼去育兒這一塊，其實蠻好奇的，也可以用爸爸的身份跟他們做一些交流。」
記者詹鎰睿/綜合報導
蔡昌憲和空姐老婆Vivian於2018年結婚，夫妻倆經過多年努力，終於在2021年8月喜獲1子「小菜包」，正式升格為父親。同年11月雙喜臨門，蔡昌憲發行了第1張個人專輯，是他自2009年參加歌唱選秀出道後，等了12年才終於推出音樂作品。
蔡昌憲表示，成為父親後，自認個性變得穩重許多，目前老婆Vivian也回到空姐崗位繼續工作，該如何分配照顧孩子成了兩人的重要課題，對此，蔡昌憲也直呼真是一門大學問，「這真的是要一直去溝通，我們就會把兩個人的行程都攤開討論，研究彼此班表可以怎麼配合、怎麼休息」，萬一遇到兩人時間都喬不開的狀況時，蔡昌憲就會請他的姐姐或母親來幫忙支援。
節目中，蔡昌憲與受訪家庭不只聊孩子的教養問題，也關心起家人的健康身體狀況，並大方分享自己父親當年罹患帕金森氏症的經過，蔡昌憲表示，得知病情時他還正在當兵，在寢室心情相當複雜，坦言遇到身邊最親的人有這個狀況，自己卻不知道該怎麼應付，就是很難過。而接到父親病危通知時，蔡昌憲人在高雄準備舞台劇演出，收到消息立刻趕回台北，談起這段經歷，蔡昌憲感性表示：「幸好，我爸爸有等我。」