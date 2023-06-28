暑期國旅旺季！7/1至8/29「國道疏導措施」一圖看懂

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高公局表示，暑假期間維持每週日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制，另每週五至週一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，並於週五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段（以現場標誌為準）。
在替代道路方面，高公局指出，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4，每週六及週日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業，匝道儀控則於每週五至週一將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。
高公局提預估，暑假期間週五至週一國道交通量大，週五下午及週六上午南向瓶頸路段如國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城、週日下午北向瓶頸路段如國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等，及週一下午北向國5宜蘭-坪林路段易有長時間壅塞情形。
高公局呼籲，民眾可多利用公共運輸及替代道路以節省時間，如需開車上路，請於出發前使用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段。另暑假期間高溫易造成車輛故障及爆胎情形，提醒民眾做好車輛保養並於行前檢查車況，如遇到爆胎情形亦請勿驚慌，應先顯示方向燈逐漸減速至外側路肩停車待援，並啟亮危險警示燈後，於車輛上游50至100公尺處放置車輛故障標誌，以避免二次事故發生，維持行車安全與秩序。